https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594722723.html
Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
Уменьшение числа новых случаев COVID-19 произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней были на изоляции, заявил РИА Новости РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:31
2021-01-27T03:31
2021-01-27T04:27
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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Раскрыта причина спада заражения коронавирусом во время новогодних праздников
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Уменьшение числа новых случаев COVID-19 произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней были на изоляции, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Во вторник стало известно, что в России суточный прирост новых случаев коронавируса впервые с 3 ноября составил менее 19 тысяч — 18 241. В понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщал о 19 290 новых случаях.Он пояснил, что в течение 14 дней у людей была низкая социальная активность, они реже пользовались общественным транспортом и фактически находились на изоляции в течение целого инкубационного периода коронавируса, поэтому цепочки передачи инфекции разорвались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210126/immunitet-1594703728.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество