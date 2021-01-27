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Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
Профессиональные коллекторы при взаимодействии с россиянами всегда назовут свое имя и компанию, которая должна числиться в реестре Федеральной службы судебных... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T06:15
2021-01-27T06:15
эльман мехтиев
россия
коллекторы
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Профессиональные коллекторы при взаимодействии с россиянами всегда назовут свое имя и компанию, которая должна числиться в реестре Федеральной службы судебных приставов, никогда не будут требовать вернуть платеж наличными и всегда предоставят несколько способов связаться с ними, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.По итогам 2020 года около 12% от всех обращений, полученных НАПКА, были составлены в отношении нелегальных коллекторов. При этом практически в каждой заявке говорилось об оказании психологического давления и грубом нарушении правил взаимодействия."Каждому, кто имеет просроченный долг, важно знать основные правила, как отличить "белое" от "черного". Во-первых, профессиональный коллектор всегда представится", - говорит Мехтиев. Он напомнил, что взыскатель при контакте с должником должен называть свою фамилию, имя, отчество и организацию, от имени которой он совершает действия по взысканию. При этом "чёрные коллекторы" редко называют свои имена либо предоставляют неполную информацию.Иногда неполную информацию могут представить и легальные взыскатели, в таком случае должнику стоит переспросить - мошенник пропустит вопрос и сразу начнет требовать вернуть деньги, профессионал же исправит свою ошибку и представит всю информацию.Услышав название организации, стоит проверить наличие ее в реестре на сайте ФССП. При этом профессиональный коллектор не переходит на повышенные тона и не использует ненормативную лексику. Его задача - выслушать должника, понять причину выхода на просроченную задолженность и найти оптимальное, посильное решение вопроса. "Чёрный коллектор" зачастую не даёт и слова сказать, а его речь состоит из требований и угроз.Согласно законодательству, коллектор может связываться с должником не чаще двух раз в неделю, поэтому легальный коллектор часто звонить не может. "Если вы уже за один день раз 10 подняли трубку, объяснили ситуацию, а звонки идут без остановки, то с большей долей вероятности мы имеем дело с нарушителями закона", - поясняет Мехтиев.Кроме того, если россиянину понадобилось самому связаться с агентствами, то это не представляет никакой сложности - все контакты указаны на сайте или их могут дать сотрудники при очередном разговоре. "Чёрные коллекторы", помимо того, что звонят со скрытых номеров, предпочитают сами выходить на связь или дают для контакта мобильный телефон без альтернативы позвонить на "общий" номер."В том случае, если вы поняли, что наткнулись на "чёрного коллектора" стоит незамедлительно прекратить с ним всякое взаимодействие и обратиться в правоохранительные органы. Также россиянин вправе обратиться в ФССП или оставить обращение на нашем сервисе "Добро Пожаловаться", которые мы перенаправляем в вышестоящие инстанции и стараемся оказывать максимальное содействие", - советует Мехтиев.
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эльман мехтиев, россия, коллекторы, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество

Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"

06:15 27.01.2021
 
© Fotolia / lavioПо закону коллекторы не могу звонить должнику чаще одного раза в день
По закону коллекторы не могу звонить должнику чаще одного раза в день - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Fotolia / lavio
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Профессиональные коллекторы при взаимодействии с россиянами всегда назовут свое имя и компанию, которая должна числиться в реестре Федеральной службы судебных приставов, никогда не будут требовать вернуть платеж наличными и всегда предоставят несколько способов связаться с ними, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
По итогам 2020 года около 12% от всех обращений, полученных НАПКА, были составлены в отношении нелегальных коллекторов. При этом практически в каждой заявке говорилось об оказании психологического давления и грубом нарушении правил взаимодействия.
"Каждому, кто имеет просроченный долг, важно знать основные правила, как отличить "белое" от "черного". Во-первых, профессиональный коллектор всегда представится", - говорит Мехтиев. Он напомнил, что взыскатель при контакте с должником должен называть свою фамилию, имя, отчество и организацию, от имени которой он совершает действия по взысканию. При этом "чёрные коллекторы" редко называют свои имена либо предоставляют неполную информацию.
Иногда неполную информацию могут представить и легальные взыскатели, в таком случае должнику стоит переспросить - мошенник пропустит вопрос и сразу начнет требовать вернуть деньги, профессионал же исправит свою ошибку и представит всю информацию.
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Услышав название организации, стоит проверить наличие ее в реестре на сайте ФССП. При этом профессиональный коллектор не переходит на повышенные тона и не использует ненормативную лексику. Его задача - выслушать должника, понять причину выхода на просроченную задолженность и найти оптимальное, посильное решение вопроса. "Чёрный коллектор" зачастую не даёт и слова сказать, а его речь состоит из требований и угроз.
"Стоит знать, что профессиональный коллектор никогда не возьмёт деньги наличными, никогда не продиктует номер своей карточки и никогда не пообещает самостоятельно положить их на счёт для погашения. Он может дать реквизиты, подробно рассказать о способах погашения, но деньги в руки не возьмёт никогда и ни при каких обстоятельствах", - рассказывает президент НАПКА.
Согласно законодательству, коллектор может связываться с должником не чаще двух раз в неделю, поэтому легальный коллектор часто звонить не может. "Если вы уже за один день раз 10 подняли трубку, объяснили ситуацию, а звонки идут без остановки, то с большей долей вероятности мы имеем дело с нарушителями закона", - поясняет Мехтиев.
Кроме того, если россиянину понадобилось самому связаться с агентствами, то это не представляет никакой сложности - все контакты указаны на сайте или их могут дать сотрудники при очередном разговоре. "Чёрные коллекторы", помимо того, что звонят со скрытых номеров, предпочитают сами выходить на связь или дают для контакта мобильный телефон без альтернативы позвонить на "общий" номер.
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"В том случае, если вы поняли, что наткнулись на "чёрного коллектора" стоит незамедлительно прекратить с ним всякое взаимодействие и обратиться в правоохранительные органы. Также россиянин вправе обратиться в ФССП или оставить обращение на нашем сервисе "Добро Пожаловаться", которые мы перенаправляем в вышестоящие инстанции и стараемся оказывать максимальное содействие", - советует Мехтиев.
 
Эльман МехтиевРоссияКоллекторыНациональная ассоциация профессиональных коллекторских агентствФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
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