https://ria.ru/20210127/kocharyan-1594878621.html

Кочарян планирует участвовать во внеочередных парламентских выборах

Кочарян планирует участвовать во внеочередных парламентских выборах

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах в случае их проведения. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T23:13

2021-01-27T23:13

2021-01-27T23:47

никол пашинян

ереван

роберт кочарян

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ЕРЕВАН, 27 янв – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах в случае их проведения.После подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов."У нас есть весь необходимый инструментарий для политической борьбы, есть также команда. Было бы правильнее обеспечить временной лаг, в течение которого ситуацию в стране можно стабилизировать и организовать выборы в более спокойной обстановке. В этом случае мы будем участвовать в выборах однозначно", - сказал Кочарян в интервью онлайн-ресурсам Hayeli.am, Politik.am и Yerevan.today.По его словам, организовывать внеочередные парламентские выборы сейчас "в атмосфере противоречий, неопределенности, отсутствия ответов на чувствительные вопросы опасно"."Но если властям удастся навязать выборы раньше, а у них, по всей видимости, есть для этого необходимые голоса в парламенте, то и в этом случае, думаю, что правильнее участвовать. В противном случае мы дадим возможность этим людям утвердить свою власть", - сказал экс-президент.Он добавил, что разделяет обеспокоенность тех людей, которые опасаются фальсификаций и считают, что власти пытаются побыстрее организовать выборы, чтобы восстановить свою легитимность. "Но если не удастся обеспечить необходимый временной лаг, если эти люди не поймут, что в нынешних условиях выборы опасны для страны, и тем не менее пойдут на этот шаг, не думаю, что будет правильно оставить их один на один с обществом. Поэтому мы будем участвовать и победим", - сказал Кочарян.

https://ria.ru/20200909/kocharyan-1576984572.html

https://ria.ru/20210120/armeniya-1593875361.html

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никол пашинян, ереван, роберт кочарян, армения, в мире