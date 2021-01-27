https://ria.ru/20210127/klip-1594657313.html

Клип экс-полицейского из Казани набрал 33 миллиона просмотров

Клип экс-полицейского из Казани набрал 33 миллиона просмотров

Клип Хабиба Шарипова — бывшего полицейского из Казани на трек "Ягода-малинка" набрал на YouTube больше 33 миллионов просмотров, и цифры продолжают стремительно... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T00:47

2021-01-27T00:47

2021-01-27T11:17

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Клип Хабиба Шарипова — бывшего полицейского из Казани на трек "Ягода-малинка" набрал на YouTube больше 33 миллионов просмотров, и цифры продолжают стремительно расти.В ролике исполнитель танцует с девушкой в русском народном костюме и параллельно рассказывает о том, как влюблен в нее. Песня была представлена в ноябре прошлого года, а клип — в декабре. "Ягода-малинка" почти сразу заняла первое место в рейтинге "Русский чарт", а клип набрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.В комментариях зрители поздравили начинающего музыканта с таким результатом, отметив, что клип "приятно смотреть". "Поздравляю Хабиба — за один месяц 30 миллионов", "Легко, красиво, тепло. Поднимает настроение", — пишут пользователи. Хабиб Шарипов родился в Казани в 1990 году. После школы он закончил юридический факультет и несколько лет работал криминалистом. Однако затем молодой человек решил связать жизнь с музыкой, так как еще в юности сочинял песни для друзей и исполнял каверы.Впервые Шарипов громко заявил о себе как исполнитель в 2018 году, когда участвовал в конкурсе, организованном Ольгой Бузовой. Тогда певица предложила пользователям записать свою версию на ее трек "Она не боится". Из множества работ Бузова отметила кавер Хабиба Шарипова.Позже он принял участие в кастинге на шоу "Песни", но в этом проекте не победил.

https://ria.ru/20210125/eminem-1594448747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, ольга бузова, казань, музыка, новости культуры, youtube