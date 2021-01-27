https://ria.ru/20210127/kiev-1594808418.html

Украинский разведчик признал, что Россия могла бы захватить Киев

Украинский разведчик признал, что Россия могла бы захватить Киев

Весной 2014 года Россия могла бы с помощью наступательной операции занять территорию Украины до Днепра, заявил в интервью каналу "Апостроф" бывший глава Службы... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:27

2021-01-27T15:27

2021-01-27T15:27

россия

виктор гвоздь

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Весной 2014 года Россия могла бы с помощью наступательной операции занять территорию Украины до Днепра, заявил в интервью каналу "Апостроф" бывший глава Службы внешней разведки страны Виктор Гвоздь. Как объяснил разведчик, в то время у ВСУ не было ни одной боеспособной части, а военное руководство искало, чем прикрыть небо над Киевом. Он отметил, что сейчас легко критиковать решения властей, но надо учитывать условия, которые были в тот период. "Я помню, как тогда высылались машины, ставились на полосу в Гостомеле, потому что боялись, что сядет российский спецназ", — признался Гвоздь. По его словам, если бы в стране началось кровопролитие, например, в Крыму, то российские военные могли бы начать операцию. Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали вариант урегулировать ситуацию мирным путем. Так, Виталий Кличко пообещал, что с полуостровом поступят "жестче, чем с Киевом". Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, заявлял, что крымчане "умоются кровью", и пригрозил "сломать их, как веник". Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", если бы ВСУ начали там стрелять.Украинские чиновники последние годы регулярно озвучивают разные сценарии "российского вторжения". Служба внешней разведки Украины ранее предсказала, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Кроме того, в Киеве предрекали захват части украинских территорий с помощью российских подлодок. При этом в Москве неоднократно опровергали такого рода прогнозы.

https://ria.ru/20200916/prichiny-1577327473.html

https://ria.ru/20201211/krym-1588851878.html

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россия, виктор гвоздь, киев, украина, в мире