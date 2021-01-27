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Украинский разведчик признал, что Россия могла бы захватить Киев
Украинский разведчик признал, что Россия могла бы захватить Киев
Весной 2014 года Россия могла бы с помощью наступательной операции занять территорию Украины до Днепра, заявил в интервью каналу "Апостроф" бывший глава Службы... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:27
2021-01-27T15:27
россия
виктор гвоздь
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Весной 2014 года Россия могла бы с помощью наступательной операции занять территорию Украины до Днепра, заявил в интервью каналу "Апостроф" бывший глава Службы внешней разведки страны Виктор Гвоздь. Как объяснил разведчик, в то время у ВСУ не было ни одной боеспособной части, а военное руководство искало, чем прикрыть небо над Киевом. Он отметил, что сейчас легко критиковать решения властей, но надо учитывать условия, которые были в тот период. "Я помню, как тогда высылались машины, ставились на полосу в Гостомеле, потому что боялись, что сядет российский спецназ", — признался Гвоздь. По его словам, если бы в стране началось кровопролитие, например, в Крыму, то российские военные могли бы начать операцию. Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали вариант урегулировать ситуацию мирным путем. Так, Виталий Кличко пообещал, что с полуостровом поступят "жестче, чем с Киевом". Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, заявлял, что крымчане "умоются кровью", и пригрозил "сломать их, как веник". Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", если бы ВСУ начали там стрелять.Украинские чиновники последние годы регулярно озвучивают разные сценарии "российского вторжения". Служба внешней разведки Украины ранее предсказала, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Кроме того, в Киеве предрекали захват части украинских территорий с помощью российских подлодок. При этом в Москве неоднократно опровергали такого рода прогнозы.
https://ria.ru/20200916/prichiny-1577327473.html
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россия, виктор гвоздь, киев, украина, в мире

Украинский разведчик признал, что Россия могла бы захватить Киев

15:27 27.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Весной 2014 года Россия могла бы с помощью наступательной операции занять территорию Украины до Днепра, заявил в интервью каналу "Апостроф" бывший глава Службы внешней разведки страны Виктор Гвоздь.
Как объяснил разведчик, в то время у ВСУ не было ни одной боеспособной части, а военное руководство искало, чем прикрыть небо над Киевом.
"ПЗРК ставили, чтобы прикрыть парламент, потому что не знали, чем прикрыть Киев в то время. Четырнадцатый год, конец февраля", — сказал собеседник телеканала.
Он отметил, что сейчас легко критиковать решения властей, но надо учитывать условия, которые были в тот период.
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"Я помню, как тогда высылались машины, ставились на полосу в Гостомеле, потому что боялись, что сядет российский спецназ", — признался Гвоздь.
По его словам, если бы в стране началось кровопролитие, например, в Крыму, то российские военные могли бы начать операцию.
"В то время вы знаете, что вдоль границы была развернута стотысячная группировка, только ждали, чтобы можно было перейти. И они бы маршем в то время, март месяц, дошли бы до Днепра", — добавил экс-глава разведки.
Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали вариант урегулировать ситуацию мирным путем. Так, Виталий Кличко пообещал, что с полуостровом поступят "жестче, чем с Киевом". Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, заявлял, что крымчане "умоются кровью", и пригрозил "сломать их, как веник". Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", если бы ВСУ начали там стрелять.
Украинские чиновники последние годы регулярно озвучивают разные сценарии "российского вторжения". Служба внешней разведки Украины ранее предсказала, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Кроме того, в Киеве предрекали захват части украинских территорий с помощью российских подлодок. При этом в Москве неоднократно опровергали такого рода прогнозы.
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