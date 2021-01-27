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Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о холокосте
Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о холокосте
"Некоторые слова и мысли" в современном мире "должны быть вне закона", чтобы не случалось трагедий, подобных Холокосту, заявил главный раввин России Берл Лазар. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:09
2021-01-27T13:12
75 лет великой победы
освенцим
берл лазар
холокост
юнеско
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Некоторые слова и мысли" в современном мире "должны быть вне закона", чтобы не случалось трагедий, подобных Холокосту, заявил главный раввин России Берл Лазар."Надо понять, какая опасность таится в разжигании розни и конфликтов, какую угрозу несет в себе идеология ненависти и лжи. Возможно, кто-то нам скажет, что идеология – это только слова и мысли. Но именно трагедия Холокоста показала нам, что от слов и мыслей до геноцида – один шаг. Грань очень тонкая. Если мы не хотим повторения трагедии, то некоторые слова и мысли в цивилизованном мире должны быть вне закона", – заявил раввин Лазар на памятной церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.К сожалению, по его словам, до сих пор есть люди и даже целые государства, "которые в своих политических целях не гнушаются переписывать историю и отрицать Холокост"."Сегодня мы, вспоминая о тех, кто погиб, должны делать все, чтобы это никогда не повторялось", - отметил раввин.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20210127/volodin-1594739759.html
https://ria.ru/20210127/kholokost-1594461963.html
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освенцим, берл лазар, холокост, юнеско, общество

Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о холокосте

13:09 27.01.2021 (обновлено: 13:12 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Некоторые слова и мысли" в современном мире "должны быть вне закона", чтобы не случалось трагедий, подобных Холокосту, заявил главный раввин России Берл Лазар.
"Надо понять, какая опасность таится в разжигании розни и конфликтов, какую угрозу несет в себе идеология ненависти и лжи. Возможно, кто-то нам скажет, что идеология – это только слова и мысли. Но именно трагедия Холокоста показала нам, что от слов и мыслей до геноцида – один шаг. Грань очень тонкая. Если мы не хотим повторения трагедии, то некоторые слова и мысли в цивилизованном мире должны быть вне закона", – заявил раввин Лазар на памятной церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
10:04
Володин призвал помнить о жертвах холокоста
К сожалению, по его словам, до сих пор есть люди и даже целые государства, "которые в своих политических целях не гнушаются переписывать историю и отрицать Холокост".
"Сегодня мы, вспоминая о тех, кто погиб, должны делать все, чтобы это никогда не повторялось", - отметил раввин.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
01:23
Международный день памяти жертв Холокоста
 
75 лет Великой ПобедыОсвенцимБерл ЛазарХолокостЮНЕСКООбщество
 
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