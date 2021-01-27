https://ria.ru/20210127/kholokost-1594773071.html

Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о холокосте

Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о холокосте

"Некоторые слова и мысли" в современном мире "должны быть вне закона", чтобы не случалось трагедий, подобных Холокосту, заявил главный раввин России Берл Лазар. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:09

2021-01-27T13:09

2021-01-27T13:12

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освенцим

берл лазар

холокост

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Некоторые слова и мысли" в современном мире "должны быть вне закона", чтобы не случалось трагедий, подобных Холокосту, заявил главный раввин России Берл Лазар."Надо понять, какая опасность таится в разжигании розни и конфликтов, какую угрозу несет в себе идеология ненависти и лжи. Возможно, кто-то нам скажет, что идеология – это только слова и мысли. Но именно трагедия Холокоста показала нам, что от слов и мыслей до геноцида – один шаг. Грань очень тонкая. Если мы не хотим повторения трагедии, то некоторые слова и мысли в цивилизованном мире должны быть вне закона", – заявил раввин Лазар на памятной церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.К сожалению, по его словам, до сих пор есть люди и даже целые государства, "которые в своих политических целях не гнушаются переписывать историю и отрицать Холокост"."Сегодня мы, вспоминая о тех, кто погиб, должны делать все, чтобы это никогда не повторялось", - отметил раввин.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20210127/volodin-1594739759.html

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594461963.html

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освенцим, берл лазар, холокост, юнеско, общество