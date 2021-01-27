https://ria.ru/20210127/kholokost-1594759337.html
Вечер "Хранитель памяти" пройдет в Москве в память о жертвах Освенцима
Вечер "Хранитель памяти" пройдет в Москве в память о жертвах Освенцима
Благотворительный мемориальный вечер "Хранитель памяти", который станет главным событием "Недели памяти", посвященной Международному дню памяти жертв холокоста, РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:53
2021-01-27T11:53
2021-01-27T12:02
новости культуры
ильдар абдразаков
дмитрий бертман
игорь стравинский
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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российский еврейский конгресс
геликон-опера
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Благотворительный мемориальный вечер "Хранитель памяти", который станет главным событием "Недели памяти", посвященной Международному дню памяти жертв холокоста, пройдет в театре "Геликон-опера" 27 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Эта дата отмечается по всему миру 27 января – в день, когда Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).На вечере в третий раз пройдет вручение особого знака Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", присуждаемого выдающимся людям, внесшим значительный вклад в сохранение памяти о холокосте. Среди лауреатов прошлых лет Валентина Матвиенко, Алла Гербер, Дмитрий Бертман, освободитель Освенцима Иван Мартынушкин.Вопреки ежегодной традиции на этот раз самые почетные гости - ветераны войны и узники концлагерей - будут смотреть церемонию в онлайн-трансляции: было решено не рисковать их здоровьем.Любой гость вечера и зритель онлайн-трансляции сможет внести благотворительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены на программу Российского еврейского конгресса и Центра "Холокост" "Вернуть достоинство", благодаря которой в России открыто уже 90 памятников жертвам холокоста.В творческой части вечера выступят участники уникального геликоновского проекта #Prodigi.kids – юные артисты, лауреаты международных конкурсов, уже заявившие о себе и добившиеся признания музыканты. Во втором отделении вечера в исполнении звезд мировой оперы прозвучит "Реквием" Верди. На сцене зала "Стравинский" в сопровождении художественного ряда архивной хроники выступят: Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева, артисты "Геликон-оперы" Ольга Щеглова и Иван Гынгазов, хор и оркестр театра под управлением Валерия Кирьянова.Художественный руководитель церемонии "Хранитель памяти" Дмитрий Бертман, режиссер вечера – Илья Ильин.
https://ria.ru/20210127/volodin-1594739759.html
https://ria.ru/20210115/kholokost-1593180059.html
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новости культуры, ильдар абдразаков, дмитрий бертман, игорь стравинский, новости - религия и мировоззрение, освенцим, российский еврейский конгресс, геликон-опера
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Благотворительный мемориальный вечер "Хранитель памяти", который станет главным событием "Недели памяти", посвященной Международному дню памяти жертв холокоста, пройдет в театре "Геликон-опера" 27 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Эта дата отмечается по всему миру 27 января – в день, когда Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
На вечере в третий раз пройдет вручение особого знака Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", присуждаемого выдающимся людям, внесшим значительный вклад в сохранение памяти о холокосте. Среди лауреатов прошлых лет Валентина Матвиенко, Алла Гербер, Дмитрий Бертман, освободитель Освенцима Иван Мартынушкин.
Вопреки ежегодной традиции на этот раз самые почетные гости - ветераны войны и узники концлагерей - будут смотреть церемонию в онлайн-трансляции: было решено не рисковать их здоровьем.
Любой гость вечера и зритель онлайн-трансляции сможет внести благотворительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены на программу Российского еврейского конгресса и Центра "Холокост" "Вернуть достоинство", благодаря которой в России открыто уже 90 памятников жертвам холокоста.
В творческой части вечера выступят участники уникального геликоновского проекта #Prodigi.kids – юные артисты, лауреаты международных конкурсов, уже заявившие о себе и добившиеся признания музыканты. Во втором отделении вечера в исполнении звезд мировой оперы прозвучит "Реквием" Верди. На сцене зала "Стравинский" в сопровождении художественного ряда архивной хроники выступят: Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева, артисты "Геликон-оперы" Ольга Щеглова и Иван Гынгазов, хор и оркестр театра под управлением Валерия Кирьянова.
Художественный руководитель церемонии "Хранитель памяти" Дмитрий Бертман, режиссер вечера – Илья Ильин.