https://ria.ru/20210127/istrebitel-1594676751.html

"Планы сорваны": почему новейшие истребители США не годятся для войны

"Планы сорваны": почему новейшие истребители США не годятся для войны

В Пентагоне признали, что к реальным боевым операциям готова лишь треть истребителей пятого поколения F-35 Lightning. С конвейера сошли уже сотни самолетов, но... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:00

2021-01-27T08:00

2021-01-27T08:10

россия

ввс сша

министерство обороны сша

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безопасность

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. В Пентагоне признали, что к реальным боевым операциям готова лишь треть истребителей пятого поколения F-35 Lightning. С конвейера сошли уже сотни самолетов, но все они до сих пор страдают "детскими болячками". Более того, список "недугов" расширяется. Эксперты считают, что на бумаге у США получился действительно качественный авиационный комплекс, однако на практике что-то пошло не так. О проблемах с американскими "невидимками" — в материале РИА Новости. Неопределенное будущееЗамминистра обороны Эллен Лорд сообщила, что только 36 процентов многофункциональных истребителей F-35 Lightning полностью пригодны для полетов и выполняют все поставленные перед ними боевые задачи. Остальные машины "функционируют лишь частично".Столь низкие показатели боеготовности F-35 в первую очередь связаны с конструктивными недостатками самолета и неспособностью американских инженеров исправить их. В ходе эксплуатации выявились серьезные проблемы с кабиной пилота, так называемым стелс-покрытием фюзеляжа и силовой установкой. Американские эксперты отмечают, что, несмотря на постоянные доработки и попытки устранить многочисленные недочеты, уровень боеготовности истребителя повышается очень медленно. Причем проблема с всплывающими тут и там конструктивными дефектами в последние годы приобрела катастрофический характер. В начале января сообщили, что полномасштабное производство "тридцать пятых" Пентагон сдвинул вправо на неопределенный срок из-за неготовности самолета к полноценным испытаниям, которые и без этого неоднократно откладывались с 2017-го и по скорректированным планам должны были состояться не позднее марта 2021-го. Новую машину планировали тестировать на наземном полигоне, где сымитированы условия для противодействия системам противовоздушной обороны.На работах по устранению многочисленных дефектов негативно сказались также пандемия коронавируса и смена власти в Вашингтоне. Вопрос о массовом производстве F-35 теперь предстоит решать команде Джо Байдена. И, очевидно, судьба истребителя надолго останется в подвешенном состоянии.Врожденные дефектыПо словам военного эксперта Алексея Леонкова, технические неисправности преследуют самолет-"невидимку" с самого начала эксплуатации. F-35 так спешили принять на вооружение на смену F-22 Raptor, что не считали денег, а на все огрехи проекта попросту закрывали глаза, уверен Леонков."Последний доклад исследовательской группы Пентагона выявил 871 недостаток, — отмечает он в беседе с РИА Новости. — Их разделили на группы и подгруппы: те, что могут угрожать жизни пилота, и не слишком критичные. Это проблемы, связанные и с покрытием, и кислородным обеспечением, с нашлемной системой управления, с программным оснащением и многие другие". В частности, после несколько полетов выяснилось, что на сверхзвуковой скорости повреждается покрытие некоторых частей фюзеляжа. Устранить этот дефект оказалось невозможно, поэтому новейшим сверхзвуковым истребителям разрешили летать только на дозвуковых скоростях. Еще один серьезный изъян — сильные и неожиданные скачки давления в кабине, которые не только вызывают болевые ощущения, но и приводят к баротравмам. Зачастую после выполнения некоторых маневров в воздухе пилоты теряют управление и не могут полностью контролировать самолет по тангажу, крену и курсу. А двигатели палубной версии в жаркую погоду не обеспечивают необходимую тягу для взлета и посадки. Леонков напомнил, что F-35 — не единственная сырая разработка для американской армии. Например, у Пентагона было много проблем с боевой машиной пехоты M2 Bradley, танками Abrams, винтовкой M-16. "В США действуют определенные лоббистские структуры, которые всеми способами желают заработать, — объясняет эксперт. — Они не учитывают, что в процессе создания сложной военной техники могут возникать различного рода неисправности, которые приходится устранять во время опытной эксплуатации". Постоянные клиентыТем не менее F-35 довольно успешно расходится по всему миру. В американские ВВС и союзные армии пристроили уже порядка 600 машин. Один из последних контрактов заключили Объединенные Арабские Эмираты, куда США продадут около полусотни F-35. Другой крупный клиент — Израиль, где заявили, что хотят расширить парк истребителей до трех эскадрилий."Тридцать пятые" летают в Великобритании, Норвегии, Южной Корее, Японии, Италии, Сингапуре. Всего же США планируют построить более трех тысяч машин. По словам военного эксперта аналитического клуба "Валдай" Артема Куреева, вне зависимости от недочетов F-35, высокой стоимости машины и обслуживания партнерам США по Североатлантическому альянсу придется ее закупать и дальше. "Трамп, неоднократно заявлявший о завышенной стоимости F-35 и требовавший снизить либо цену, либо закупки для Вооруженных сил США, сам при этом проводил политику "экспорта безопасности", — отметил Куреев. — То есть пытался создать систему, в которой младшие партнеры по альянсу больше тратят на оборону, сами обеспечивают инфраструктуру для войск США в их странах и закупают американское вооружение. По сути, это такой государственный лоббизм".При Джо Байдене ситуация с продвижением "тридцать пятого" вряд ли изменится. А заявления о недостатках машины никогда не перевесят политическую поддержку Вашингтоном своих оружейников, добавляет Куреев."Думаю, Байден не откажется от весьма выгодной для США политики в сфере обороны союзников, — пояснил эксперт. — F-35 будут дорабатывать, модифицировать, но поставки партнерам США продолжатся. Тот же Израиль согласился на закупки, оговорив частичную замену электронной начинки и вооружений". Стоимость программы истребителя F-35 — рекордная, приближается к триллиону долларов. Причем значительная часть средств уходит на обслуживание "невидимок". Так, в прошлом году Пентагон пообещал заплатить компании Lockheed Martin 1,9 миллиарда долларов за техническое сопровождение. Один самолет обходится покупателям примерно в 90 миллионов долларов. Палубные версии стоят около 120 миллионов. И это цена "голой" машины. За вооружение заказчики доплачивают отдельно. Так, например, вышло с Польшей, заказавшей у американцев 32 истребителя на 4,6 миллиарда долларов. Помимо затрат на дорогостоящие боеприпасы, полякам также потребуется с нуля и за свой счет построить инфраструктуру. Эту сделку внутри страны многие до сих пор считают очень сомнительной. "Невидимки" охотно покупают, хотя они не успели толком проявить себя в реальной боевой обстановке. В мае 2018-го, когда разным странам уже поставили около трехсот самолетов, F-35 ВВС Израиля атаковали цели в Сирии, чуть позже истребители F-35B морской пехоты США нанесли удары по позициям боевиков в Афганистане. Многие эксперты назвали эти боевые вылеты показательными PR-акциями Пентагона.

https://ria.ru/20200926/alyaska-1577751103.html

https://ria.ru/20200923/aviatsiya-1577613708.html

https://ria.ru/20200322/1568910170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс сша, министерство обороны сша, f-35, lockheed martin , сша, пентагон, безопасность