https://ria.ru/20210127/iran-1594741717.html

Иран готов вернуться к ядерной сделке "через час" после остальных

Иран готов вернуться к ядерной сделке "через час" после остальных

Тегеран готов вернуться к выполнению ядерной сделки "через час", но сначала это должны сделать другие, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:21

2021-01-27T10:21

2021-01-27T11:16

хасан роухани

магатэ

тегеран (город)

иран

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ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости. Тегеран готов вернуться к выполнению ядерной сделки "через час", но сначала это должны сделать другие, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани."Мы всегда говорили – вернитесь к своим обязательствам, уже через час мы вернемся ко всем своим", - сказал Роухани в ходе заседания правительства, показанного иранским телевидением.Президент Ирана в свете работы в Вашингтоне администрации Джо Байдена заявил, что весь мир хочет, чтобы США вернулись в ядерную сделку.Белый дом ранее сообщил о намерении Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись к началу 2020 года от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.Кроме того, в декабре в Иране был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки. Основная цель - добиться отмены санкций и ограничений в экспорте нефти и осуществлении финансовых операций.

https://ria.ru/20210126/iran-1594638816.html

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593722659.html

https://ria.ru/20210126/svpd-1594612956.html

тегеран (город)

иран

сша

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хасан роухани, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире