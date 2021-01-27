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Иран готов вернуться к ядерной сделке "через час" после остальных
Иран готов вернуться к ядерной сделке "через час" после остальных
Тегеран готов вернуться к выполнению ядерной сделки "через час", но сначала это должны сделать другие, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:21
2021-01-27T11:16
хасан роухани
магатэ
тегеран (город)
иран
сша
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ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости. Тегеран готов вернуться к выполнению ядерной сделки "через час", но сначала это должны сделать другие, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани."Мы всегда говорили – вернитесь к своим обязательствам, уже через час мы вернемся ко всем своим", - сказал Роухани в ходе заседания правительства, показанного иранским телевидением.Президент Ирана в свете работы в Вашингтоне администрации Джо Байдена заявил, что весь мир хочет, чтобы США вернулись в ядерную сделку.Белый дом ранее сообщил о намерении Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись к началу 2020 года от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.Кроме того, в декабре в Иране был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки. Основная цель - добиться отмены санкций и ограничений в экспорте нефти и осуществлении финансовых операций.
https://ria.ru/20210126/iran-1594638816.html
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593722659.html
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хасан роухани, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире

Иран готов вернуться к ядерной сделке "через час" после остальных

10:21 27.01.2021 (обновлено: 11:16 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости. Тегеран готов вернуться к выполнению ядерной сделки "через час", но сначала это должны сделать другие, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
"Мы всегда говорили – вернитесь к своим обязательствам, уже через час мы вернемся ко всем своим", - сказал Роухани в ходе заседания правительства, показанного иранским телевидением.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 14:46
Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки
Президент Ирана в свете работы в Вашингтоне администрации Джо Байдена заявил, что весь мир хочет, чтобы США вернулись в ядерную сделку.
Белый дом ранее сообщил о намерении Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 18:18
Иран внес Трампа и Помпео в санкционные списки
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись к началу 2020 года от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Кроме того, в декабре в Иране был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки. Основная цель - добиться отмены санкций и ограничений в экспорте нефти и осуществлении финансовых операций.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 12:36
Лавров: Россия и Иран заинтересованы в полном восстановлении СВПД
 
Хасан РоуханиМАГАТЭТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
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