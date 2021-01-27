Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/iphone-1594839580.html
Раскрыт преемник бюджетного iPhone
Раскрыт преемник бюджетного iPhone
В ближайшее время Apple выпустит новый смартфон, который станет преемником модели SE, сообщает GizChina со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:50
2021-01-27T18:33
apple iphone
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594840629_11:0:1504:840_1920x0_80_0_0_96a5b52bb67379c278231cf508cde5e8.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В ближайшее время Apple выпустит новый смартфон, который станет преемником модели SE, сообщает GizChina со ссылкой на источники.Новый гаджет получит название SE Plus, его оснастят 6,1-дюймовым дисплеем с вырезом для фронтальной камеры и сенсором Face ID. На смартфоне установят дактилоскопический датчик — его разместят на боковой кнопке. SE Plus оснастят одинарной 12-мегапиксельной камерой, чипом Apple A14 Bionic. Помимо этого, он будет поддерживать сети 5G. Гаджет выпустят в трех цветах — черном, белом и красном. Все модели будут защищены от влаги и пыли. По данным портала, стоимость нового аппарата составит 499 долларов. Ценник на представленный весной прошлого года iPhone SE равнялся 399 долларам.
https://ria.ru/20210126/iphone-1594648318.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594840629_198:0:1318:840_1920x0_80_0_0_5731f16ff31e63f90673ad9e49f61a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple, технологии

Раскрыт преемник бюджетного iPhone

17:50 27.01.2021 (обновлено: 18:33 27.01.2021)
 
© svetapple.skПредполагаемый облик смартфона iPhone SE Plus
Предполагаемый облик смартфона iPhone SE Plus - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© svetapple.sk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В ближайшее время Apple выпустит новый смартфон, который станет преемником модели SE, сообщает GizChina со ссылкой на источники.
Новый гаджет получит название SE Plus, его оснастят 6,1-дюймовым дисплеем с вырезом для фронтальной камеры и сенсором Face ID. На смартфоне установят дактилоскопический датчик — его разместят на боковой кнопке.
SE Plus оснастят одинарной 12-мегапиксельной камерой, чипом Apple A14 Bionic. Помимо этого, он будет поддерживать сети 5G. Гаджет выпустят в трех цветах — черном, белом и красном. Все модели будут защищены от влаги и пыли.
По данным портала, стоимость нового аппарата составит 499 долларов. Ценник на представленный весной прошлого года iPhone SE равнялся 399 долларам.
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 15:29Наука
Apple создаст складной iPhone с необычными камерами
 
Apple iPhoneAppleТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
03:07В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
02:39Умерла американская актриса Клорис Личмен
Лента новостейМолния