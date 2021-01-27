https://ria.ru/20210127/iphone-1594839580.html
Раскрыт преемник бюджетного iPhone
Раскрыт преемник бюджетного iPhone
В ближайшее время Apple выпустит новый смартфон, который станет преемником модели SE, сообщает GizChina со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:50
2021-01-27T17:50
2021-01-27T18:33
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технологии
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В ближайшее время Apple выпустит новый смартфон, который станет преемником модели SE, сообщает GizChina со ссылкой на источники.Новый гаджет получит название SE Plus, его оснастят 6,1-дюймовым дисплеем с вырезом для фронтальной камеры и сенсором Face ID. На смартфоне установят дактилоскопический датчик — его разместят на боковой кнопке. SE Plus оснастят одинарной 12-мегапиксельной камерой, чипом Apple A14 Bionic. Помимо этого, он будет поддерживать сети 5G. Гаджет выпустят в трех цветах — черном, белом и красном. Все модели будут защищены от влаги и пыли. По данным портала, стоимость нового аппарата составит 499 долларов. Ценник на представленный весной прошлого года iPhone SE равнялся 399 долларам.
https://ria.ru/20210126/iphone-1594648318.html
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