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Назван неожиданный предвестник инфаркта
Назван неожиданный предвестник инфаркта
Тошнота может быть одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:12
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здоровье
общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Тошнота может быть одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель.По ее словам, область живота — один из ключевых участков, на который следует обратить внимание при подозрении на сердечный приступ.Собеседница издания объяснила, что при инфаркте сердечная мышца умирает из-за нехватки кислорода. В это время поврежденная ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывающие тошноту и рвоту.Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза — отмирания — участка этой мышцы.
https://ria.ru/20210116/priznaki-1593331094.html
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здоровье, общество

Назван неожиданный предвестник инфаркта

09:12 27.01.2021 (обновлено: 11:30 27.01.2021)
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 27 янв РИА Новости. Тошнота может быть одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель.
По ее словам, область живота — один из ключевых участков, на который следует обратить внимание при подозрении на сердечный приступ.
Собеседница издания объяснила, что при инфаркте сердечная мышца умирает из-за нехватки кислорода. В это время поврежденная ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывающие тошноту и рвоту.
"Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, то это может быть тревожным сигналом", — предупредила специалист.
Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза — отмирания — участка этой мышцы.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 15:31
Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта
 
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