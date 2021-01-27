https://ria.ru/20210127/infarkt-1594732555.html

Назван неожиданный предвестник инфаркта

Назван неожиданный предвестник инфаркта

Тошнота может быть одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:12

2021-01-27T09:12

2021-01-27T11:30

здоровье

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Тошнота может быть одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель.По ее словам, область живота — один из ключевых участков, на который следует обратить внимание при подозрении на сердечный приступ.Собеседница издания объяснила, что при инфаркте сердечная мышца умирает из-за нехватки кислорода. В это время поврежденная ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывающие тошноту и рвоту.Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза — отмирания — участка этой мышцы.

https://ria.ru/20210116/priznaki-1593331094.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество