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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210127/ikona-1594764768.html
Прокурор БиГ оповестила посла Украины о деле о подаренной Лаврову иконе
Прокурор БиГ оповестила посла Украины о деле о подаренной Лаврову иконе
Главный прокурор Боснии и Герцеговины (БиГ) Гордана Тадич на встрече с послом Украины в стране Василием Кирилычем проинформировала его о ходе дела о подаренной... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:26
2021-01-27T12:26
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
сергей лавров
босния и герцеговина
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БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Главный прокурор Боснии и Герцеговины (БиГ) Гордана Тадич на встрече с послом Украины в стране Василием Кирилычем проинформировала его о ходе дела о подаренной ранее главе МИД РФ Сергею Лаврову православной иконе, заявило надзорное ведомство.Боснийская прокуратура сообщила 20 января, что посол БиГ в РФ Желько Самарджия был опрошен в связи с подаренной членом президиума БиГ Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову иконой. Надзорное ведомство тогда указало, что "по делу об иконе" интенсивно собираются доказательства и показания свидетелей."Главный прокурор оповестила посла, что уже предпринято большое число действий в компетенции прокуратуры БиГ и что необходимо, чтобы структуры, у которых запрошена международная юридическая помощь, как можно скорее ответили на запрос", - указала прокуратура.Отмечается, что надзорные ведомства БиГ и Украины еще в 2008 году подписали меморандум о взаимопонимании, и что до сих пор у них было хорошее сотрудничество, "которое продлится и в дальнейшем".В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/mid-1593251197.html
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новости - религия и мировоззрение, сергей лавров, босния и герцеговина

Прокурор БиГ оповестила посла Украины о деле о подаренной Лаврову иконе

12:26 27.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Главный прокурор Боснии и Герцеговины (БиГ) Гордана Тадич на встрече с послом Украины в стране Василием Кирилычем проинформировала его о ходе дела о подаренной ранее главе МИД РФ Сергею Лаврову православной иконе, заявило надзорное ведомство.
Боснийская прокуратура сообщила 20 января, что посол БиГ в РФ Желько Самарджия был опрошен в связи с подаренной членом президиума БиГ Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову иконой. Надзорное ведомство тогда указало, что "по делу об иконе" интенсивно собираются доказательства и показания свидетелей.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 18:20
МИД отреагировал на ситуацию вокруг подаренной Лаврову иконы
"Главный прокурор оповестила посла, что уже предпринято большое число действий в компетенции прокуратуры БиГ и что необходимо, чтобы структуры, у которых запрошена международная юридическая помощь, как можно скорее ответили на запрос", - указала прокуратура.
Отмечается, что надзорные ведомства БиГ и Украины еще в 2008 году подписали меморандум о взаимопонимании, и что до сих пор у них было хорошее сотрудничество, "которое продлится и в дальнейшем".
В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 15:41
На Украине завели дело из-за подаренной Лаврову в Боснии иконы
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСергей ЛавровБосния и Герцеговина
 
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