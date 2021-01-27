https://ria.ru/20210127/ikona-1594764768.html

Прокурор БиГ оповестила посла Украины о деле о подаренной Лаврову иконе

Прокурор БиГ оповестила посла Украины о деле о подаренной Лаврову иконе

Главный прокурор Боснии и Герцеговины (БиГ) Гордана Тадич на встрече с послом Украины в стране Василием Кирилычем проинформировала его о ходе дела о подаренной... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:26

2021-01-27T12:26

2021-01-27T12:26

религия и мировоззрение

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сергей лавров

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Главный прокурор Боснии и Герцеговины (БиГ) Гордана Тадич на встрече с послом Украины в стране Василием Кирилычем проинформировала его о ходе дела о подаренной ранее главе МИД РФ Сергею Лаврову православной иконе, заявило надзорное ведомство.Боснийская прокуратура сообщила 20 января, что посол БиГ в РФ Желько Самарджия был опрошен в связи с подаренной членом президиума БиГ Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову иконой. Надзорное ведомство тогда указало, что "по делу об иконе" интенсивно собираются доказательства и показания свидетелей."Главный прокурор оповестила посла, что уже предпринято большое число действий в компетенции прокуратуры БиГ и что необходимо, чтобы структуры, у которых запрошена международная юридическая помощь, как можно скорее ответили на запрос", - указала прокуратура.Отмечается, что надзорные ведомства БиГ и Украины еще в 2008 году подписали меморандум о взаимопонимании, и что до сих пор у них было хорошее сотрудничество, "которое продлится и в дальнейшем".В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/mid-1593251197.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/ikona-1593213908.html

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, сергей лавров, босния и герцеговина