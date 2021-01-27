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"Российский Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
"Российский Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян (Халк) идет на новый рекорд — в мае этого года он попытается сдвинуть с места и отбуксировать... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:55
2021-01-27T03:55
2021-01-27T10:10
россия
михаил кокляев
ми-26
москва
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян (Халк) идет на новый рекорд — в мае этого года он попытается сдвинуть с места и отбуксировать самый большой в мире вертолет Ми-26 весом более 30 тонн, сообщил РИА Новости в среду сам спортсмен.По его словам, уникальность рекорда по силовому экстриму с вертолетом Ми-26 является то, что спортсмен попробует его "снять" без помощи специальных приспособлений, таких как лестница, которую используют силовые экстремалы для буксировки подобных по весу транспортных средств, только при помощи каната."А самым уникальным и невозможным с точки зрения обывателя является то, что одновременно с буксировкой вертолета я буду надувать до разрыва медицинскую грелку объемом три литра, как это я уже делал в своих комбинированных трюках, которые также стали мировыми рекордами", — сказал Агаджанян.Фиксировать резонансный рекорд, направленный на прославление силы "Российского оружия", будет Федерация силового экстрима России: председатель попечительского совета, самый титулованный и авторитетный отечественный экстремал Михаил Кокляев и президент Федерации, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.
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россия, михаил кокляев, ми-26, москва
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян (Халк) идет на новый рекорд — в мае этого года он попытается сдвинуть с места и отбуксировать самый большой в мире вертолет Ми-26
весом более 30 тонн, сообщил РИА Новости в среду сам спортсмен.
"В мае на День открытых дверей АО "Вертолеты России" в поселке Томилино попробую отбуксировать легендарный советский и российский тяжелый транспортный вертолет Ми-26 весом более 30 тонн, который является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом", — сказал Агаджанян.
По его словам, уникальность рекорда по силовому экстриму с вертолетом Ми-26 является то, что спортсмен попробует его "снять" без помощи специальных приспособлений, таких как лестница, которую используют силовые экстремалы для буксировки подобных по весу транспортных средств, только при помощи каната.
"А самым уникальным и невозможным с точки зрения обывателя является то, что одновременно с буксировкой вертолета я буду надувать до разрыва медицинскую грелку объемом три литра, как это я уже делал в своих комбинированных трюках, которые также стали мировыми рекордами", — сказал Агаджанян.
Фиксировать резонансный рекорд, направленный на прославление силы "Российского оружия", будет Федерация силового экстрима России: председатель попечительского совета, самый титулованный и авторитетный отечественный экстремал Михаил Кокляев
и президент Федерации, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.