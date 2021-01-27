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В Ливане демонстранты бросили в полицейских боевые гранаты
В Ливане демонстранты бросили в полицейских боевые гранаты
В Триполи участники беспорядков применили против полицейских боевые гранаты, говорится в заявлении МВД Ливана в Twitter. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T23:12
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БЕЙРУТ, 27 янв — РИА Новости. В Триполи участники беспорядков применили против полицейских боевые гранаты, говорится в заявлении МВД Ливана в Twitter."Гранаты, которые были брошены в сторону сотрудников, были боевыми, а не шумовыми или бутылками с зажигательной смесью. Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии", — отвечают в ведомстве.Ливанский Красный Крест заявил о 82 пострадавших в ходе столкновений. Пятнадцати из них потребовалась госпитализация.Беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отменить комендантский час, введенный из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии, а также называют их виновными в том, что голодают малообеспеченные семьи.
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ливан, в мире

В Ливане демонстранты бросили в полицейских боевые гранаты

23:12 27.01.2021 (обновлено: 23:53 27.01.2021)
 
© REUTERS / Walid Saleh Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи
Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© REUTERS / Walid Saleh
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БЕЙРУТ, 27 янв — РИА Новости. В Триполи участники беспорядков применили против полицейских боевые гранаты, говорится в заявлении МВД Ливана в Twitter.
"Гранаты, которые были брошены в сторону сотрудников, были боевыми, а не шумовыми или бутылками с зажигательной смесью. Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии", — отвечают в ведомстве.
Ливанский Красный Крест заявил о 82 пострадавших в ходе столкновений. Пятнадцати из них потребовалась госпитализация.
Беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отменить комендантский час, введенный из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии, а также называют их виновными в том, что голодают малообеспеченные семьи.
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