https://ria.ru/20210127/granata-1594878718.html

В Ливане демонстранты бросили в полицейских боевые гранаты

В Ливане демонстранты бросили в полицейских боевые гранаты

В Триполи участники беспорядков применили против полицейских боевые гранаты, говорится в заявлении МВД Ливана в Twitter. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T23:12

2021-01-27T23:12

2021-01-27T23:53

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 27 янв — РИА Новости. В Триполи участники беспорядков применили против полицейских боевые гранаты, говорится в заявлении МВД Ливана в Twitter."Гранаты, которые были брошены в сторону сотрудников, были боевыми, а не шумовыми или бутылками с зажигательной смесью. Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии", — отвечают в ведомстве.Ливанский Красный Крест заявил о 82 пострадавших в ходе столкновений. Пятнадцати из них потребовалась госпитализация.Беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отменить комендантский час, введенный из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии, а также называют их виновными в том, что голодают малообеспеченные семьи.

https://ria.ru/20210127/niderlandy-1594732730.html

ливан

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ливан, в мире