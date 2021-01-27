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Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение о продлении ДСНВ
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение о продлении ДСНВ
Комитет Госдумы по международным делам на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать соглашение о продлении договора СНВ на 5 лет -... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:48
2021-01-27T10:48
россия
леонид слуцкий
договор снв-3
госдума рф
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать соглашение о продлении договора СНВ на 5 лет - до 5 февраля 2026 года, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать соглашение о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) на пять лет - до 5 февраля 2026 года", - сказал Слуцкий журналистам."Предлагаем Государственной Думе включить этот вопрос первым пунктом повестки сегодняшнего пленарного заседания", - добавил он.Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внёс в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения."В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет", - говорится в пояснительной записке к документу.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/snv-3-1594738658.html
https://ria.ru/20210127/dogovor-1594736094.html
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россия, леонид слуцкий, договор снв-3, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша

Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение о продлении ДСНВ

10:48 27.01.2021
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать соглашение о продлении договора СНВ на 5 лет - до 5 февраля 2026 года, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать соглашение о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) на пять лет - до 5 февраля 2026 года", - сказал Слуцкий журналистам.
Ракетный комплекс Тополь на полигоне в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
09:54
Сенатор подчеркнул значимость скорейшего продления СНВ-3
"Предлагаем Государственной Думе включить этот вопрос первым пунктом повестки сегодняшнего пленарного заседания", - добавил он.
Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внёс в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
"В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет", - говорится в пояснительной записке к документу.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
09:39
Международный комитет Совфеда поддержал ратификацию продления СНВ-3
 
РоссияЛеонид СлуцкийДоговор СНВ-3Госдума РФДжо БайденВладимир ПутинСША
 
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