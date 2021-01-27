https://ria.ru/20210127/gosduma-1594744971.html

Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продлении ДСНВ

Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продлении ДСНВ

Комитет Госдумы по обороне поддержал ратификацию соглашения о продлении ДСНВ, следует из заключения комитета, размещенного в базе данных ГД. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:40

2021-01-27T10:40

2021-01-27T10:44

россия

договор снв-3

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне поддержал ратификацию соглашения о продлении ДСНВ, следует из заключения комитета, размещенного в базе данных ГД."Учитывая изложенное, целесообразно рекомендовать Государственной Думе принять указанный законопроект и ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в документе.Комитет по обороне является соисполнителем по законопроекту, профильный — комитет по международным делам. Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. В итоге оба выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить его до 5 февраля.Как следует из базы данных Госдумы, Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении. В документе прописан пятилетний срок пролонгации — до 5 февраля 2026-го.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594735013.html

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594745564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, госдума рф, владимир путин