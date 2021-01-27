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Трейлер "Годзиллы против Конга" набрал более 30 миллионов просмотров
Трейлер "Годзиллы против Конга" набрал более 30 миллионов просмотров
Дебют трейлера фильма "Годзилла против Конга", выложенного два дня назад на YouTube-канале Warner Bros., стал лучшим в истории киностудии, сообщает сайт Screen... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:37
2021-01-27T12:36
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Дебют трейлера фильма "Годзилла против Конга", выложенного два дня назад на YouTube-канале Warner Bros., стал лучшим в истории киностудии, сообщает сайт Screen Rant.За первые сутки его посмотрели более 15 миллионов человек, а за два дня он набрал уже более 32 миллионов просмотров и более 1,2 миллиона "лайков".Ролик на русском языке тоже был популярным, его посмотрели около пятисот тысяч раз. Режиссер картины — Адам Вингард, ее бюджет оценивают в 200 миллионов долларов, в главных ролях Александр Скарсгард и Милли Бобби Браун.Проект станет четвертым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском фильме "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года. В российский прокат новый проект выходит 25 марта, а 26 состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max.
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кинг-конг, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, youtube, голливуд

Трейлер "Годзиллы против Конга" набрал более 30 миллионов просмотров

12:37 27.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Дебют трейлера фильма "Годзилла против Конга", выложенного два дня назад на YouTube-канале Warner Bros., стал лучшим в истории киностудии, сообщает сайт Screen Rant.
За первые сутки его посмотрели более 15 миллионов человек, а за два дня он набрал уже более 32 миллионов просмотров и более 1,2 миллиона "лайков".
Ролик на русском языке тоже был популярным, его посмотрели около пятисот тысяч раз.
Режиссер картины — Адам Вингард, ее бюджет оценивают в 200 миллионов долларов, в главных ролях Александр Скарсгард и Милли Бобби Браун.
Проект станет четвертым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском фильме "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года.
В российский прокат новый проект выходит 25 марта, а 26 состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max.
Кадр из трейлера к фильму Годзилла против Конга - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 16:44Культура
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КультураКинг-КонгМилли Бобби БраунКино и сериалыНовости культурыYouTubeГолливуд
 
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