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Трейлер "Годзиллы против Конга" набрал более 30 миллионов просмотров

Трейлер "Годзиллы против Конга" набрал более 30 миллионов просмотров

Дебют трейлера фильма "Годзилла против Конга", выложенного два дня назад на YouTube-канале Warner Bros., стал лучшим в истории киностудии, сообщает сайт Screen... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:37

2021-01-27T12:37

2021-01-27T12:36

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Дебют трейлера фильма "Годзилла против Конга", выложенного два дня назад на YouTube-канале Warner Bros., стал лучшим в истории киностудии, сообщает сайт Screen Rant.За первые сутки его посмотрели более 15 миллионов человек, а за два дня он набрал уже более 32 миллионов просмотров и более 1,2 миллиона "лайков".Ролик на русском языке тоже был популярным, его посмотрели около пятисот тысяч раз. Режиссер картины — Адам Вингард, ее бюджет оценивают в 200 миллионов долларов, в главных ролях Александр Скарсгард и Милли Бобби Браун.Проект станет четвертым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском фильме "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года. В российский прокат новый проект выходит 25 марта, а 26 состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max.

https://ria.ru/20210118/warner-1593513842.html

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кинг-конг, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, youtube, голливуд