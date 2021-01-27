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СК возбудил дело о геноциде на Кубани в 1942-1943 годах
СК возбудил дело о геноциде на Кубани в 1942-1943 годах
Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных жителей Кубани в период нацистской оккупации 1942-1943 годов, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:22
2021-01-27T14:39
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных жителей Кубани в период нацистской оккупации 1942-1943 годов, сообщается на сайте СК РФ."На основании архивных материалов управления ФСБ России по краю возбуждено уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края в ходе оккупации 1942-1943 годов (статья 357 УК РФ)", - говорится в релизе.Целью названо "установление конкретных лиц" из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей.По данным следствия, с августа 1942 года по октябрь 1943 года в ходе оккупации нацисты с пособниками зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, "которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей".В войну почти в каждом районе края в период оккупации производилось массовое уничтожение мирного населения, отмечает СК РФ."В городе Краснодаре расстреляно, сожжено и умерщвлено в газовых камерах не менее 13 тысяч человек, в городе Новороссийске – не менее 7 тысяч человек, в городе Армавире – не менее 6 680 человек, в станице Абинской – более 2 тысяч человек, в городе Темрюке более тысячи человек", - перечисляет ведомство.Сообщается, что 13 ноября 1942 года немецкими солдатами были расстреляны 207 мирных жителей поселка Михизеева Поляна, раненые были добиты, а сам поселок сожжен. По данным СК, подобное произошло и в марте 1943 года в хуторе 2-й Западный, где были расстреляны и сожжены 137 мирных граждан, в том числе не менее 28 детей, а сам хутор полностью уничтожен. Также установлен факт массового расстрела мирных жителей 16 февраля 1943 года станицы Тамань, в результате которого погибло более 80 человек.Кроме того, установлен факт изъятия у родителей 40 детей в станице Гостагаевской, которых отправили в сентябре 1943 года в военный госпиталь, где находились раненые немецкие офицеры: "из детей выкачали кровь, после чего тела вывезли для захоронения".Добавляется, что в августе 1942 года части вермахта вели активное наступление на Кавказе, пытаясь прорваться к нефтяным источникам. В районе села Новомихайловского шли бои за переправу через реку Кубань, при защите которой погибли более 400 красноармейцев, в том числе юные курсанты Урюпинского военно-пехотного училища. Так, по подозрению в помощи партизанам была расстреляна учительница местной школы и двое ее малолетних детей. Также от рук оккупантов гибли мирные жители "только за то, что являлись родителями советских солдат, а всего же в Гулькевичском районе расстреляно более 150 человек"."Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201109/genotsid-1583767891.html
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СК возбудил дело о геноциде на Кубани в 1942-1943 годах

14:22 27.01.2021 (обновлено: 14:39 27.01.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных жителей Кубани в период нацистской оккупации 1942-1943 годов, сообщается на сайте СК РФ.
"На основании архивных материалов управления ФСБ России по краю возбуждено уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края в ходе оккупации 1942-1943 годов (статья 357 УК РФ)", - говорится в релизе.
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Целью названо "установление конкретных лиц" из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей.
По данным следствия, с августа 1942 года по октябрь 1943 года в ходе оккупации нацисты с пособниками зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, "которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей".
В войну почти в каждом районе края в период оккупации производилось массовое уничтожение мирного населения, отмечает СК РФ.
"В городе Краснодаре расстреляно, сожжено и умерщвлено в газовых камерах не менее 13 тысяч человек, в городе Новороссийске – не менее 7 тысяч человек, в городе Армавире – не менее 6 680 человек, в станице Абинской – более 2 тысяч человек, в городе Темрюке более тысячи человек", - перечисляет ведомство.
Сообщается, что 13 ноября 1942 года немецкими солдатами были расстреляны 207 мирных жителей поселка Михизеева Поляна, раненые были добиты, а сам поселок сожжен. По данным СК, подобное произошло и в марте 1943 года в хуторе 2-й Западный, где были расстреляны и сожжены 137 мирных граждан, в том числе не менее 28 детей, а сам хутор полностью уничтожен. Также установлен факт массового расстрела мирных жителей 16 февраля 1943 года станицы Тамань, в результате которого погибло более 80 человек.
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Кроме того, установлен факт изъятия у родителей 40 детей в станице Гостагаевской, которых отправили в сентябре 1943 года в военный госпиталь, где находились раненые немецкие офицеры: "из детей выкачали кровь, после чего тела вывезли для захоронения".
Добавляется, что в августе 1942 года части вермахта вели активное наступление на Кавказе, пытаясь прорваться к нефтяным источникам. В районе села Новомихайловского шли бои за переправу через реку Кубань, при защите которой погибли более 400 красноармейцев, в том числе юные курсанты Урюпинского военно-пехотного училища. Так, по подозрению в помощи партизанам была расстреляна учительница местной школы и двое ее малолетних детей. Также от рук оккупантов гибли мирные жители "только за то, что являлись родителями советских солдат, а всего же в Гулькевичском районе расстреляно более 150 человек".
"Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния", - подчеркивается в сообщении.
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