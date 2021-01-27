https://ria.ru/20210127/geliy-1594843443.html

Измерен точный радиус ядра гелия

Измерен точный радиус ядра гелия

В эксперименте, проведенном в Институте Пауля Шеррера (PSI) в Швейцарии, физикам удалось значительно точнее, чем когда-либо раньше, измерить радиус ядра гелия... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:00

2021-01-27T19:00

2021-01-27T19:00

наука

физика

химия

швейцария

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В эксперименте, проведенном в Институте Пауля Шеррера (PSI) в Швейцарии, физикам удалось значительно точнее, чем когда-либо раньше, измерить радиус ядра гелия. По мнению ученых, это позволит лучше понять процессы в более тяжелых атомных ядрах, а также проверить фундаментальные физические константы и теории. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Гелий — второй по распространенности элемент во Вселенной после водорода. Около четверти атомных ядер, образовавшихся в первые несколько минут после Большого взрыва, были ядрами гелия. Каждое из них состоит из четырех строительных блоков: двух протонов и двух нейтронов.Предыдущие знания о ядре гелия были получены из экспериментов с электронами. Авторы разработали новый подход, который позволил значительно повысить точность. Вместо электронов для своих измерений они использовали мюоны — частицы, похожие на электроны, но примерно в 200 раз тяжелее. "Идея наших экспериментов проста, — приводятся в пресс-релизе PSI слова одного из авторов исследования Альдо Антоньини (Aldo Antognini). — Обычно два отрицательно заряженных электрона вращаются вокруг положительно заряженного ядра гелия. Мы работаем не с обычными атомами, а с экзотическими атомами, в которых оба электрона заменены одним мюоном".Во время эксперимента мюоны направляют в небольшую камеру, заполненную газообразным гелием. Если условия подходящие, создается мюонный гелий. Мюоны гораздо сильнее связаны с ядром атома, чем электроны, и вращаются вокруг него на гораздо более узких орбитах. При этом, в отличие от электрона, мюон часто остается внутри самого ядра."Таким образом, с помощью мюонного гелия мы можем делать выводы о структуре атомного ядра и измерять его свойства", — объясняет Антонини.PSI — единственный исследовательский центр в мире, где с помощью ускорителя частиц производят мюоны низкой энергии для таких экспериментов. Медленные мюоны выбивают электроны с орбиты и занимают их место, а быстрые просто пролетают мимо. Еще один компонент эксперимента — лазерная система. Лазер посылает импульсы в газообразный гелий. Если лазерный свет имеет правильную частоту, он возбуждает мюон и переводит его в более высокое энергетическое состояние, в котором его путь практически всегда выходит за пределы ядра. Когда он переходит из этого состояния в основное, он испускает рентгеновские лучи. Детекторы регистрируют эти сигналы, и физики по ним определяют разницу между двумя энергетическими состояниями мюона в атоме. Согласно теории, измеренная разность энергий зависит от размера атомного ядра. Следовательно, по резонансу лучей, используя теоретическое уравнение, можно определить радиус ядра.Благодаря разработанному новаторскому подходу, авторы определили размер ядра гелия в пять раз точнее, чем это было возможно в предыдущих измерениях. По их данным, средний зарядовый радиус ядра гелия составляет 1,67824 фемтометра.Подобным же образом исследователи из PSI измерили в 2010 году радиус протона. Тогда их результат не совпал со значениями, полученными другими методами. В научной среде это назвали "загадкой ядра протона". На этот раз противоречия между новым, более точным значением и измерениями с помощью других методов нет.В настоящее время авторы разрабатывают эксперимент, в котором они планируют измерить магнитный радиус протона.

https://ria.ru/20201210/tsern-1588565877.html

https://ria.ru/20191106/1560642781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

физика, химия, швейцария