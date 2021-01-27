https://ria.ru/20210127/gatsby-1594805930.html

По "Великому Гэтсби" снимут телесериал

По "Великому Гэтсби" снимут телесериал

Продюсер и сценарист Майкл Херст (фильмы "Елизавета" и "Золотой век", телешоу "Тюдоры" и "Викинги") снимет мини-сериал по мотивам самого известного произведения РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:10

2021-01-27T16:10

2021-01-27T16:10

культура

кино и сериалы

новости культуры

фрэнсис скотт фицджеральд

роберт редфорд

леонардо ди каприо

баз лурман (марк лурман)

оксфорд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588540708_64:0:1006:530_1920x0_80_0_0_87dae14409d1ec45cf45b9c56109de51.jpg

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Продюсер и сценарист Майкл Херст (фильмы "Елизавета" и "Золотой век", телешоу "Тюдоры" и "Викинги") снимет мини-сериал по мотивам самого известного произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, сообщает THR.Херст сам напишет сценарий. Потомки писателя также примут участие в проекте: его праправнучка Блейк Хазард выступит одним из консультантов на съемках."Кажется, Гэтсби всегда был в моей жизни: сначала я Фицджеральда мальчиком, потом я рассказывал о нем студентам, когда преподавал в Оксфорде в 1970-х годах, и с тех пор я его периодически перечитываю", — поделился Херст.По мнению режиссера, сегодня — "подходящий момент, чтобы по-новому взглянуть на эту вневременную историю, исследовать ее знаменитых персонажей через призму современных взглядов на гендер, расу и сексуальную ориентацию". Первый фильм по "Великому Гэтсби" был снят в 1926 году, в 1974 вышла новая версия Джека Клэйтона с Робертом Редфордом в главной роли, а в 2013 году – База Лурмана с Леонардо Ди Каприо. О дате предполагаемой премьеры пока ничего не известно.

https://ria.ru/20210110/dragotsennosti-1591636180.html

оксфорд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, фрэнсис скотт фицджеральд, роберт редфорд, леонардо ди каприо, баз лурман (марк лурман), оксфорд