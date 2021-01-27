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По "Великому Гэтсби" снимут телесериал
По "Великому Гэтсби" снимут телесериал
Продюсер и сценарист Майкл Херст (фильмы "Елизавета" и "Золотой век", телешоу "Тюдоры" и "Викинги") снимет мини-сериал по мотивам самого известного произведения РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:10
2021-01-27T16:10
2021-01-27T16:10
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роберт редфорд
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Продюсер и сценарист Майкл Херст (фильмы "Елизавета" и "Золотой век", телешоу "Тюдоры" и "Викинги") снимет мини-сериал по мотивам самого известного произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, сообщает THR.Херст сам напишет сценарий. Потомки писателя также примут участие в проекте: его праправнучка Блейк Хазард выступит одним из консультантов на съемках."Кажется, Гэтсби всегда был в моей жизни: сначала я Фицджеральда мальчиком, потом я рассказывал о нем студентам, когда преподавал в Оксфорде в 1970-х годах, и с тех пор я его периодически перечитываю", — поделился Херст.По мнению режиссера, сегодня — "подходящий момент, чтобы по-новому взглянуть на эту вневременную историю, исследовать ее знаменитых персонажей через призму современных взглядов на гендер, расу и сексуальную ориентацию". Первый фильм по "Великому Гэтсби" был снят в 1926 году, в 1974 вышла новая версия Джека Клэйтона с Робертом Редфордом в главной роли, а в 2013 году – База Лурмана с Леонардо Ди Каприо. О дате предполагаемой премьеры пока ничего не известно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, фрэнсис скотт фицджеральд, роберт редфорд, леонардо ди каприо, баз лурман (марк лурман), оксфорд
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости
. Продюсер и сценарист Майкл Херст (фильмы "Елизавета" и "Золотой век", телешоу "Тюдоры" и "Викинги") снимет мини-сериал по мотивам самого известного произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, сообщает
THR.
Херст сам напишет сценарий. Потомки писателя также примут участие в проекте: его праправнучка Блейк Хазард выступит одним из консультантов на съемках.
"Кажется, Гэтсби всегда был в моей жизни: сначала я Фицджеральда мальчиком, потом я рассказывал о нем студентам, когда преподавал в Оксфорде в 1970-х годах, и с тех пор я его периодически перечитываю", — поделился Херст.
По мнению режиссера, сегодня — "подходящий момент, чтобы по-новому взглянуть на эту вневременную историю, исследовать ее знаменитых персонажей через призму современных взглядов на гендер, расу и сексуальную ориентацию".
Первый фильм по "Великому Гэтсби" был снят в 1926 году, в 1974 вышла новая версия Джека Клэйтона с Робертом Редфордом в главной роли, а в 2013 году – База Лурмана с Леонардо Ди Каприо.
О дате предполагаемой премьеры пока ничего не известно.