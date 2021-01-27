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Политологи оценили заявления Путина на форуме в Давосе
Политологи оценили заявления Путина на форуме в Давосе
Заявления президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе про внешнеполитическую риторику ряда стран – намек на ответные меры РФ в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:39
2021-01-27T17:39
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
алексей зудин
евгений минченко
мгимо
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе про внешнеполитическую риторику ряда стран – намек на ответные меры РФ в случае усиления санкционного давления и предостережение иностранным партнерам о возможных экономических рисках, считают опрошенные РИА Новости политологи.Путин, выступая в Давосе, заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает, и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов."Это в целом, я думаю, вызов современному либеральному миру, который после победы на выборах президента США вернул свое единство, и понятно, что это единство в значительной степени будет обеспечиваться за счет консолидации против общего врага. Собственно, этим удобным врагом сегодня является Россия", - сказал РИА Новости президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.Есть основания полагать, что российский лидер намекнул на ответные меры со стороны России, сказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин."Россия, как известно, не выступает инициатором агрессивных санкций со стороны других государств. Но и не оставляет использование таких санкций против себя без ответа. Поэтому в том случае, если санкционный режим будет усиливаться, значит, последует ответ со стороны РФ. И вполне возможно, что Путин об этом напомнил", - считает он.В свете последних изменений на внешнеполитическом контуре, включая избирательную кампанию в США, очень важным фактором взаимодействия является формирование новых треков, новых направлений взаимодействия, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Поэтому Путин не только предостерегал от определенных рисков, но и говорил о возможностях, подчеркнул политолог."Можно сказать, что это как раз предостережение тех рисков, которые есть, предложение определенных возможностей для переговоров. К тому же там было сказано о создании системы кооперации с другими странами. На различных направлениях они по-разному предлагались, было предложение по стратегической безопасности, когда ядерные державы что-то придумывают, но по факту речь идет в том числе об экономической составляющей, потому что риски для всех будут плюс-минус одни", - пояснил Абзалов.Экономическая ситуация в ближайшее время будет сложная для целого ряда стран, напомнил политолог."Единственное, каким образом можно будет переключить внимание для всех игроков, – это внешнее взаимодействие. Все внешнеполитические трения обостряются в связи с экономическим кризисом, в том числе и вызванном пандемией, особенно если уже есть национальные противоречия", - напомнил он.
https://ria.ru/20210127/evropa-1594809339.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, алексей зудин, евгений минченко, мгимо, владимир путин, сша, в мире

Политологи оценили заявления Путина на форуме в Давосе

17:39 27.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе про внешнеполитическую риторику ряда стран – намек на ответные меры РФ в случае усиления санкционного давления и предостережение иностранным партнерам о возможных экономических рисках, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Путин, выступая в Давосе, заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает, и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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"Это в целом, я думаю, вызов современному либеральному миру, который после победы на выборах президента США вернул свое единство, и понятно, что это единство в значительной степени будет обеспечиваться за счет консолидации против общего врага. Собственно, этим удобным врагом сегодня является Россия", - сказал РИА Новости президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
Есть основания полагать, что российский лидер намекнул на ответные меры со стороны России, сказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
"Россия, как известно, не выступает инициатором агрессивных санкций со стороны других государств. Но и не оставляет использование таких санкций против себя без ответа. Поэтому в том случае, если санкционный режим будет усиливаться, значит, последует ответ со стороны РФ. И вполне возможно, что Путин об этом напомнил", - считает он.
В свете последних изменений на внешнеполитическом контуре, включая избирательную кампанию в США, очень важным фактором взаимодействия является формирование новых треков, новых направлений взаимодействия, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Поэтому Путин не только предостерегал от определенных рисков, но и говорил о возможностях, подчеркнул политолог.
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 15:25
Путин оценил многосторонние подходы по урегулированию конфликтов
"Можно сказать, что это как раз предостережение тех рисков, которые есть, предложение определенных возможностей для переговоров. К тому же там было сказано о создании системы кооперации с другими странами. На различных направлениях они по-разному предлагались, было предложение по стратегической безопасности, когда ядерные державы что-то придумывают, но по факту речь идет в том числе об экономической составляющей, потому что риски для всех будут плюс-минус одни", - пояснил Абзалов.
Экономическая ситуация в ближайшее время будет сложная для целого ряда стран, напомнил политолог.
"Единственное, каким образом можно будет переключить внимание для всех игроков, – это внешнее взаимодействие. Все внешнеполитические трения обостряются в связи с экономическим кризисом, в том числе и вызванном пандемией, особенно если уже есть национальные противоречия", - напомнил он.
 
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуАлексей ЗудинЕвгений МинченкоМГИМОВладимир ПутинСШАВ мире
 
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