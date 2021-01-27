https://ria.ru/20210127/forum-1594780995.html
В Кремле раскрыли подробности участия Путина на форуме в Давосе
В Кремле раскрыли подробности участия Путина на форуме в Давосе
Президент России Владимир Путин в среду в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе ответит на вопросы модератора дискуссии и пообщается с... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:40
2021-01-27T13:40
2021-01-27T13:40
дмитрий песков
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_6297e42c6b5c9b25bdb1502d719e5a3a.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе ответит на вопросы модератора дискуссии и пообщается с руководителями крупных иностранных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин ответит на несколько вопросов модератора сессии, на этом завершится открытая публичная часть, которая будет транслироваться. За этим последует технический перерыв - минут пять, и Путин примет участие, также посредством видеоконференции, во встрече с руководителями крупнейших международных компаний. Они тоже зададут свои вопросы - повестка дня свободная - и получат на них ответы", - сказал Песков журналистам.Ранее он сообщал, что выступление президента будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Он отмечал, что выступление Путина будет достаточно объемным и очень интересным.Ориентировочно выступление президента России начнется в 14.00 по московскому времени. Ранее Путин выступал на Давосском форуме в 2009 году.Всемирный экономический форум в Давосе стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате. Главной темой дискуссии станет обсуждение "новой глобальной ситуации", связанной с пандемией коронавируса. Участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.
https://ria.ru/20210126/kitay-1594592495.html
https://ria.ru/20210126/forum-1594686370.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aeb00d13af92e2576c0ac097419c592d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, в мире
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в среду в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе ответит на вопросы модератора дискуссии и пообщается с руководителями крупных иностранных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Путин ответит на несколько вопросов модератора сессии, на этом завершится открытая публичная часть, которая будет транслироваться. За этим последует технический перерыв - минут пять, и Путин примет участие, также посредством видеоконференции, во встрече с руководителями крупнейших международных компаний. Они тоже зададут свои вопросы - повестка дня свободная - и получат на них ответы", - сказал Песков журналистам.
Ранее он сообщал, что выступление президента будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Он отмечал, что выступление Путина будет достаточно объемным и очень интересным.
Ориентировочно выступление президента России начнется в 14.00 по московскому времени. Ранее Путин выступал на Давосском форуме в 2009 году.
Всемирный экономический форум в Давосе стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате. Главной темой дискуссии станет обсуждение "новой глобальной ситуации", связанной с пандемией коронавируса. Участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.