https://ria.ru/20210127/forum-1594780995.html

В Кремле раскрыли подробности участия Путина на форуме в Давосе

В Кремле раскрыли подробности участия Путина на форуме в Давосе

Президент России Владимир Путин в среду в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе ответит на вопросы модератора дискуссии и пообщается с... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:40

2021-01-27T13:40

2021-01-27T13:40

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе ответит на вопросы модератора дискуссии и пообщается с руководителями крупных иностранных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин ответит на несколько вопросов модератора сессии, на этом завершится открытая публичная часть, которая будет транслироваться. За этим последует технический перерыв - минут пять, и Путин примет участие, также посредством видеоконференции, во встрече с руководителями крупнейших международных компаний. Они тоже зададут свои вопросы - повестка дня свободная - и получат на них ответы", - сказал Песков журналистам.Ранее он сообщал, что выступление президента будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Он отмечал, что выступление Путина будет достаточно объемным и очень интересным.Ориентировочно выступление президента России начнется в 14.00 по московскому времени. Ранее Путин выступал на Давосском форуме в 2009 году.Всемирный экономический форум в Давосе стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате. Главной темой дискуссии станет обсуждение "новой глобальной ситуации", связанной с пандемией коронавируса. Участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.

https://ria.ru/20210126/kitay-1594592495.html

https://ria.ru/20210126/forum-1594686370.html

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дмитрий песков, владимир путин, в мире