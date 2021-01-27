Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/forum-1594780995.html
В Кремле раскрыли подробности участия Путина на форуме в Давосе
В Кремле раскрыли подробности участия Путина на форуме в Давосе
Президент России Владимир Путин в среду в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе ответит на вопросы модератора дискуссии и пообщается с... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:40
2021-01-27T13:40
дмитрий песков
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_6297e42c6b5c9b25bdb1502d719e5a3a.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе ответит на вопросы модератора дискуссии и пообщается с руководителями крупных иностранных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин ответит на несколько вопросов модератора сессии, на этом завершится открытая публичная часть, которая будет транслироваться. За этим последует технический перерыв - минут пять, и Путин примет участие, также посредством видеоконференции, во встрече с руководителями крупнейших международных компаний. Они тоже зададут свои вопросы - повестка дня свободная - и получат на них ответы", - сказал Песков журналистам.Ранее он сообщал, что выступление президента будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Он отмечал, что выступление Путина будет достаточно объемным и очень интересным.Ориентировочно выступление президента России начнется в 14.00 по московскому времени. Ранее Путин выступал на Давосском форуме в 2009 году.Всемирный экономический форум в Давосе стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате. Главной темой дискуссии станет обсуждение "новой глобальной ситуации", связанной с пандемией коронавируса. Участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.
https://ria.ru/20210126/kitay-1594592495.html
https://ria.ru/20210126/forum-1594686370.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aeb00d13af92e2576c0ac097419c592d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле раскрыли подробности участия Путина на форуме в Давосе

13:40 27.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе ответит на вопросы модератора дискуссии и пообщается с руководителями крупных иностранных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин ответит на несколько вопросов модератора сессии, на этом завершится открытая публичная часть, которая будет транслироваться. За этим последует технический перерыв - минут пять, и Путин примет участие, также посредством видеоконференции, во встрече с руководителями крупнейших международных компаний. Они тоже зададут свои вопросы - повестка дня свободная - и получат на них ответы", - сказал Песков журналистам.
Председатель КНР Си Цзиньпин принимает участие в ВЭФ по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 11:03Россия-Китай: Главное
Глава КНР выступил с речью в рамках диалога "Давосская повестка дня" ВЭФ
Ранее он сообщал, что выступление президента будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Он отмечал, что выступление Путина будет достаточно объемным и очень интересным.
Ориентировочно выступление президента России начнется в 14.00 по московскому времени. Ранее Путин выступал на Давосском форуме в 2009 году.
Всемирный экономический форум в Давосе стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате. Главной темой дискуссии станет обсуждение "новой глобальной ситуации", связанной с пандемией коронавируса. Участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 18:40
Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление Путина
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
14:45Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
14:45Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
14:45Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
14:44Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда
Лента новостейМолния