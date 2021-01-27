МИД рассчитывает, что ЕС устоит перед шантажом по "Северному потоку — 2"
16:01 27.01.2021 (обновлено: 16:17 27.01.2021)
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. РФ рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом со стороны Вашингтона по проекту "Северный поток — 2", его завершение внесет вклад в энергобезопасность Европы, заявили в МИД РФ.
"Завершение совместного коммерческого проекта "Газпрома" и ряда ведущих европейских энергокомпаний по строительству газопровода "Северный поток — 2" объективно укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере, внесет вклад в энергобезопасность Европы", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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"Рассчитываем, что наши ... партнеры (из ЕС) устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа", - подчеркнули в министерстве.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
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