https://ria.ru/20210127/evropa-1594809339.html

Путин отметил необходимость честного диалога с Европой

Путин отметил необходимость честного диалога с Европой

Россия хочет и стремится наладить диалог с Европой, которая является абсолютно естественным партнером в экономике, науке, технологиях, но диалог должен быть... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:32

2021-01-27T15:32

2021-01-27T15:32

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

европа

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия хочет и стремится наладить диалог с Европой, которая является абсолютно естественным партнером в экономике, науке, технологиях, но диалог должен быть честным, нужно избавиться от фобий прошлого, заявил президент РФ Владимир Путин."Европа и Россия в этом плане, с точки зрения экономики, являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологий... Здесь важно только одно, нужно подходить к диалогу по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее", - заявил Путин в ходе выступления на Давосском форуме.По его словам, если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. "Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому с стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной", - заключил российский президент.

https://ria.ru/20210125/evropa-1594407815.html

европа

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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, европа, в мире