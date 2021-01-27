https://ria.ru/20210127/evropa-1594809339.html
Путин отметил необходимость честного диалога с Европой
Путин отметил необходимость честного диалога с Европой
Россия хочет и стремится наладить диалог с Европой, которая является абсолютно естественным партнером в экономике, науке, технологиях, но диалог должен быть... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:32
2021-01-27T15:32
2021-01-27T15:32
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
европа
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия хочет и стремится наладить диалог с Европой, которая является абсолютно естественным партнером в экономике, науке, технологиях, но диалог должен быть честным, нужно избавиться от фобий прошлого, заявил президент РФ Владимир Путин."Европа и Россия в этом плане, с точки зрения экономики, являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологий... Здесь важно только одно, нужно подходить к диалогу по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее", - заявил Путин в ходе выступления на Давосском форуме.По его словам, если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. "Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому с стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной", - заключил российский президент.
https://ria.ru/20210125/evropa-1594407815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, европа, в мире
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Россия хочет и стремится наладить диалог с Европой
, которая является абсолютно естественным партнером в экономике, науке, технологиях, но диалог должен быть честным, нужно избавиться от фобий прошлого, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Европа и Россия в этом плане, с точки зрения экономики, являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологий... Здесь важно только одно, нужно подходить к диалогу по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее", - заявил Путин в ходе выступления на Давосском форуме.
По его словам, если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. "Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому с стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной", - заключил российский президент.