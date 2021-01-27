https://ria.ru/20210127/enot-1594830301.html

Краснодарские спасатели рассказали, как снимали енота со столба

Краснодарские спасатели рассказали, как снимали енота со столба

В Краснодаре енот, забравшийся на электрический столб, отказался от услуг спасателей и скрылся от них в частном дворе, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:08

2021-01-27T17:08

2021-01-27T18:18

хорошие новости

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 27 янв — РИА Новости. В Краснодаре енот, забравшийся на электрический столб, отказался от услуг спасателей и скрылся от них в частном дворе, рассказал РИА Новости начальник муниципальной службы спасения Александр Жученко.Видео с енотом, сидящим на верхушке столба, появилось в городских пабликах и телеграм-каналах. По данным очевидцев, животное забралось на столб около 08:00 мск и находилось там до обеда, пока не приехали спасатели."От очевидцев через ЕДДС поступило сообщение, что енот на вершине столба находится, это Парусная, 18. У нас на Парусной, 12, — аварийно-спасательный отряд № 2, поэтому мгновенно среагировали", — сообщил РИА Новости Жученко.Лестницей работать было опасно из-за многочисленных проводов, поэтому на место вызвали механическую руку."Два спасателя, одевшись в боевую одежду пожарных, взяли сачок, взяли мешок, попробовали его снять. Но енот самостоятельно спустился по столбу. Пытались взять его, но он не давался, слез самостоятельно — и был таков. Он прыгнул на какую-то частную территорию. Вроде он там местный, вроде это не первый случай. Уже енотов в том районе снимали со столбов. <...> Играют в электриков, наверное", — добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200420/1570304875.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия