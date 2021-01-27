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Краснодарские спасатели рассказали, как снимали енота со столба
Краснодарские спасатели рассказали, как снимали енота со столба
В Краснодаре енот, забравшийся на электрический столб, отказался от услуг спасателей и скрылся от них в частном дворе, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:08
2021-01-27T17:08
2021-01-27T18:18
хорошие новости
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 янв — РИА Новости. В Краснодаре енот, забравшийся на электрический столб, отказался от услуг спасателей и скрылся от них в частном дворе, рассказал РИА Новости начальник муниципальной службы спасения Александр Жученко.Видео с енотом, сидящим на верхушке столба, появилось в городских пабликах и телеграм-каналах. По данным очевидцев, животное забралось на столб около 08:00 мск и находилось там до обеда, пока не приехали спасатели."От очевидцев через ЕДДС поступило сообщение, что енот на вершине столба находится, это Парусная, 18. У нас на Парусной, 12, — аварийно-спасательный отряд № 2, поэтому мгновенно среагировали", — сообщил РИА Новости Жученко.Лестницей работать было опасно из-за многочисленных проводов, поэтому на место вызвали механическую руку."Два спасателя, одевшись в боевую одежду пожарных, взяли сачок, взяли мешок, попробовали его снять. Но енот самостоятельно спустился по столбу. Пытались взять его, но он не давался, слез самостоятельно — и был таков. Он прыгнул на какую-то частную территорию. Вроде он там местный, вроде это не первый случай. Уже енотов в том районе снимали со столбов. <...> Играют в электриков, наверное", — добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200420/1570304875.html
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краснодар, происшествия
КРАСНОДАР, 27 янв — РИА Новости.
В Краснодаре
енот, забравшийся на электрический столб, отказался от услуг спасателей и скрылся от них в частном дворе, рассказал РИА Новости начальник муниципальной службы спасения Александр Жученко.
Видео с енотом, сидящим на верхушке столба, появилось в городских пабликах и телеграм-каналах. По данным очевидцев, животное забралось на столб около 08:00 мск и находилось там до обеда, пока не приехали спасатели.
"От очевидцев через ЕДДС поступило сообщение, что енот на вершине столба находится, это Парусная, 18. У нас на Парусной, 12, — аварийно-спасательный отряд № 2, поэтому мгновенно среагировали", — сообщил РИА Новости Жученко.
Лестницей работать было опасно из-за многочисленных проводов, поэтому на место вызвали механическую руку.
"Два спасателя, одевшись в боевую одежду пожарных, взяли сачок, взяли мешок, попробовали его снять. Но енот самостоятельно спустился по столбу. Пытались взять его, но он не давался, слез самостоятельно — и был таков. Он прыгнул на какую-то частную территорию. Вроде он там местный, вроде это не первый случай. Уже енотов в том районе снимали со столбов. <...> Играют в электриков, наверное", — добавил собеседник агентства.