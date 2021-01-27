https://ria.ru/20210127/ekonomika-1594795315.html

Путин заявил о рисках разрыва между реальной и виртуальной экономикой

Путин заявил о рисках разрыва между реальной и виртуальной экономикой

Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет угрозу и чреват непредсказуемыми потрясениями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:43

2021-01-27T14:43

2021-01-27T14:55

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет угрозу и чреват непредсказуемыми потрясениями, заявил президент России Владимир Путин."Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой… Кстати говоря, мне об этом часто очень говорят представители реального сектора экономики из многих стран мира, я думаю, что участники сегодняшней встречи из бизнеса тоже с этим согласятся… Так вот, разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет реальную угрозу и чреват серьезными непредсказуемыми потрясениями", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Он добавил, что определенные надежды на то, что удастся перезагрузить прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием.

https://ria.ru/20210127/globalizatsiya-1594793178.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, экономика