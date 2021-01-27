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Путин заявил о рисках разрыва между реальной и виртуальной экономикой
Путин заявил о рисках разрыва между реальной и виртуальной экономикой
Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет угрозу и чреват непредсказуемыми потрясениями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:43
2021-01-27T14:55
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет угрозу и чреват непредсказуемыми потрясениями, заявил президент России Владимир Путин."Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой… Кстати говоря, мне об этом часто очень говорят представители реального сектора экономики из многих стран мира, я думаю, что участники сегодняшней встречи из бизнеса тоже с этим согласятся… Так вот, разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет реальную угрозу и чреват серьезными непредсказуемыми потрясениями", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Он добавил, что определенные надежды на то, что удастся перезагрузить прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием.
https://ria.ru/20210127/globalizatsiya-1594793178.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, экономика

Путин заявил о рисках разрыва между реальной и виртуальной экономикой

14:43 27.01.2021 (обновлено: 14:55 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет угрозу и чреват непредсказуемыми потрясениями, заявил президент России Владимир Путин.
"Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой… Кстати говоря, мне об этом часто очень говорят представители реального сектора экономики из многих стран мира, я думаю, что участники сегодняшней встречи из бизнеса тоже с этим согласятся… Так вот, разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет реальную угрозу и чреват серьезными непредсказуемыми потрясениями", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
14:35
Путин назвал последствия глобализации
Он добавил, что определенные надежды на то, что удастся перезагрузить прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием.
 
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуВладимир ПутинЭкономика
 
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