https://ria.ru/20210127/egipet-1594656124.html

В Египте Красное и Средиземное моря соединит скоростная железная дорога

В Египте Красное и Средиземное моря соединит скоростная железная дорога

В Египте планируют построить первую в стране высокоскоростную железнодорожную линию, которая соединит Красное море со Средиземным, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:45

2021-01-27T11:45

2021-01-27T11:46

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Египте планируют построить первую в стране высокоскоростную железнодорожную линию, которая соединит Красное море со Средиземным, сообщает Lonely Planet.Весь маршрут протянется на одну тысячу километров, а первый участок длиной 460 километров пройдет между Эль-Аламейном и Айн-Сохной. Железная дорога соединит 15 станций, включая пока еще неназванную "новую административную столицу" – огромный строительный проект, начатый в 2015 году для перемещения правительственных зданий примерно на 45 километров за пределы Каира.Строительство линии планируется завершить через два года.Это первый проект высокоскоростного сообщения, но железнодорожная сеть развивается в Египте с 1850-х годов. Она насчитывает более пяти тысяч километров путей, соединяющих почти все крупные города и поселки. По сообщению издания, система устарела и недостаточно финансируется. В настоящее время Египет ежемесячно получает новые вагоны российского производства для модернизации своего подвижного состава.

https://ria.ru/20210122/egipet-1594186407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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