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Туризм
https://ria.ru/20210127/egipet-1594656124.html
В Египте Красное и Средиземное моря соединит скоростная железная дорога
В Египте Красное и Средиземное моря соединит скоростная железная дорога
В Египте планируют построить первую в стране высокоскоростную железнодорожную линию, которая соединит Красное море со Средиземным, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:45
2021-01-27T11:46
туризм
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средиземное море
новости - туризм
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Египте планируют построить первую в стране высокоскоростную железнодорожную линию, которая соединит Красное море со Средиземным, сообщает Lonely Planet.Весь маршрут протянется на одну тысячу километров, а первый участок длиной 460 километров пройдет между Эль-Аламейном и Айн-Сохной. Железная дорога соединит 15 станций, включая пока еще неназванную "новую административную столицу" – огромный строительный проект, начатый в 2015 году для перемещения правительственных зданий примерно на 45 километров за пределы Каира.Строительство линии планируется завершить через два года.Это первый проект высокоскоростного сообщения, но железнодорожная сеть развивается в Египте с 1850-х годов. Она насчитывает более пяти тысяч километров путей, соединяющих почти все крупные города и поселки. По сообщению издания, система устарела и недостаточно финансируется. В настоящее время Египет ежемесячно получает новые вагоны российского производства для модернизации своего подвижного состава.
https://ria.ru/20210122/egipet-1594186407.html
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средиземное море
каир (город)
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куда можно лететь, куда поехать, туризм, туристы, поезда, красное море, средиземное море, новости - туризм, каир (город), египет

В Египте Красное и Средиземное моря соединит скоростная железная дорога

11:45 27.01.2021 (обновлено: 11:46 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОгороженные акватории для купания на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Огороженные акватории для купания на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Египте планируют построить первую в стране высокоскоростную железнодорожную линию, которая соединит Красное море со Средиземным, сообщает Lonely Planet.
Весь маршрут протянется на одну тысячу километров, а первый участок длиной 460 километров пройдет между Эль-Аламейном и Айн-Сохной. Железная дорога соединит 15 станций, включая пока еще неназванную "новую административную столицу" – огромный строительный проект, начатый в 2015 году для перемещения правительственных зданий примерно на 45 километров за пределы Каира.
Строительство линии планируется завершить через два года.
Это первый проект высокоскоростного сообщения, но железнодорожная сеть развивается в Египте с 1850-х годов. Она насчитывает более пяти тысяч километров путей, соединяющих почти все крупные города и поселки. По сообщению издания, система устарела и недостаточно финансируется.
В настоящее время Египет ежемесячно получает новые вагоны российского производства для модернизации своего подвижного состава.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьТуризмтуристыпоездаКрасное мореСредиземное мореНовости - ТуризмКаир (город)Египет
 
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