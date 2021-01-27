https://ria.ru/20210127/dsnv-1594791286.html

Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

Продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет является шагом в правильном направлении, заявил президент России... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:31

2021-01-27T14:31

2021-01-27T14:39

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

россия

договор снв-3

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет является шагом в правильном направлении, заявил президент России Владимир Путин.Выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Путин отметил, что региональные конфликты множатся, деградирует система глобальной безопасности.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

россия

сша

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2021

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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, договор снв-3, владимир путин, сша, в мире