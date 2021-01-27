Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении
14:31 27.01.2021 (обновлено: 14:39 27.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой "Газпрома" А. Миллером
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет является шагом в правильном направлении, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Путин отметил, что региональные конфликты множатся, деградирует система глобальной безопасности.
"Клаус (Шваб, президент ВЭФ) сейчас упомянул о вчерашнем моем разговоре с президентом США и о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном направлении", - сказал Путин.
Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.