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Володин отметил важность продления ДСНВ для всего мира
Володин отметил важность продления ДСНВ для всего мира
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что договоренность РФ и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений важна для всего мира. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:31
2021-01-27T12:31
россия
госдума рф
вячеслав володин
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что договоренность РФ и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений важна для всего мира.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210127/dogovor-1594745564.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Володин отметил важность продления ДСНВ для всего мира

12:31 27.01.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что договоренность РФ и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений важна для всего мира.
"Это важнейшее решение, его нельзя переоценить. Мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений. Наш президент делал все для того, чтобы этот договор, соглашение о наступательных вооружениях, было продлено. Вчерашний разговор закончился тем, что мы сегодня этот вопрос будем рассматривать. Это на самом деле важно для всего мира", - сказал Володин на пленарном заседании ГД в среду.
Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
10:42
Китай оценил договоренность России и США по продлению СНВ-3
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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