https://ria.ru/20210127/dsnv-1594765252.html

Володин отметил важность продления ДСНВ для всего мира

Володин отметил важность продления ДСНВ для всего мира

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что договоренность РФ и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений важна для всего мира. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:31

2021-01-27T12:31

2021-01-27T12:31

россия

госдума рф

вячеслав володин

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что договоренность РФ и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений важна для всего мира.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594745564.html

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россия, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, владимир путин, сша, в мире