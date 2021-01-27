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Госдума рассмотрит проект о продлении ДСНВ
Госдума рассмотрит проект о продлении ДСНВ
Госдума РФ рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Глава... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T00:40
2021-01-27T00:40
россия
леонид слуцкий
дональд трамп
госдума рф
джо байден
владимир путин
москва
николай патрушев
вашингтон (город)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы в среду ратифицируют этот закон.Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.Как заявил РИА Новости Косачев, он рассчитывает, что сенаторы на заседании палаты в среду ратифицируют закон о продлении СНВ-3. "Надеюсь, что успеем, ведь затем до 5 февраля пленарных заседаний не планируется", - отметил Косачев.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник говорила, что стартовала практическая работа на уровне экспертов по продлению договора СНВ-3. Вопросы продления договора на 5 лет обсуждали, в частности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу. Новая администрация президента США Джозефа Байдена оказалась настроена на продление договора.
https://ria.ru/20210123/snv-1594254399.html
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россия, леонид слуцкий, дональд трамп, госдума рф, джо байден, владимир путин, москва, николай патрушев, вашингтон (город), сша, политика

Госдума рассмотрит проект о продлении ДСНВ

00:40 27.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы в среду ратифицируют этот закон.
Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.
"Комитет по международным делам (Госдумы – ред.) соберётся уже завтра. С учётом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января", - сказал Слуцкий журналистам.
Как заявил РИА Новости Косачев, он рассчитывает, что сенаторы на заседании палаты в среду ратифицируют закон о продлении СНВ-3. "Надеюсь, что успеем, ведь затем до 5 февраля пленарных заседаний не планируется", - отметил Косачев.
Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля.
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Эксперт рассказал, как продление ДСНВ повлияет на отношения России и США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник говорила, что стартовала практическая работа на уровне экспертов по продлению договора СНВ-3. Вопросы продления договора на 5 лет обсуждали, в частности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу. Новая администрация президента США Джозефа Байдена оказалась настроена на продление договора.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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