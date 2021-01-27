https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718424.html

Госдума рассмотрит проект о продлении ДСНВ

Госдума рассмотрит проект о продлении ДСНВ

Госдума РФ рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Глава... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T00:40

2021-01-27T00:40

2021-01-27T00:40

россия

леонид слуцкий

дональд трамп

госдума рф

джо байден

владимир путин

москва

николай патрушев

вашингтон (город)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы в среду ратифицируют этот закон.Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.Как заявил РИА Новости Косачев, он рассчитывает, что сенаторы на заседании палаты в среду ратифицируют закон о продлении СНВ-3. "Надеюсь, что успеем, ведь затем до 5 февраля пленарных заседаний не планируется", - отметил Косачев.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник говорила, что стартовала практическая работа на уровне экспертов по продлению договора СНВ-3. Вопросы продления договора на 5 лет обсуждали, в частности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу. Новая администрация президента США Джозефа Байдена оказалась настроена на продление договора.

https://ria.ru/20210123/snv-1594254399.html

https://ria.ru/20210126/razgovor-1594711129.html

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россия, леонид слуцкий, дональд трамп, госдума рф, джо байден, владимир путин, москва, николай патрушев, вашингтон (город), сша, политика