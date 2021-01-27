Госдума рассмотрит проект о продлении ДСНВ
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы в среду ратифицируют этот закон.
Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.
"Комитет по международным делам (Госдумы – ред.) соберётся уже завтра. С учётом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января", - сказал Слуцкий журналистам.
Как заявил РИА Новости Косачев, он рассчитывает, что сенаторы на заседании палаты в среду ратифицируют закон о продлении СНВ-3. "Надеюсь, что успеем, ведь затем до 5 февраля пленарных заседаний не планируется", - отметил Косачев.
Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник говорила, что стартовала практическая работа на уровне экспертов по продлению договора СНВ-3. Вопросы продления договора на 5 лет обсуждали, в частности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу. Новая администрация президента США Джозефа Байдена оказалась настроена на продление договора.