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https://ria.ru/20210127/dogovor-1594817178.html
В МИД Германии прокомментировали продление договора СНВ-3
В МИД Германии прокомментировали продление договора СНВ-3
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал важной новостью продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, отметив, что это обеспечит больше... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:10
2021-01-27T16:10
хайко маас
мид германии
госдума рф
джо байден
владимир путин
германия
европа
сша
безопасность
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал важной новостью продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, отметив, что это обеспечит больше безопасности, в том числе и Европе."СНВ-3 продлевается - это важная новость, которой новая администрация США посылает первый сигнал. Продление этого договора между США и Россией по сокращению стратегических ядерных вооружений привнесет действительно больше в безопасность, в том числе Европы", - говорится в заявлении Мааса, распространенном МИД ФРГ.По его словам, Германия рассчитывает на то, что за этим шагом последуют "новые воодушевляющие сигналы". "Регресс последних лет в отношении ДРСМД о ядерных ракетах средней и меньшей дальности или в отношении Договора по открытому небу должен быть срочно отыгран назад", - добавил Маас.Также он отметил, что необходимо принимать во внимание технологический "квантовый скачок" последних лет в вопросе контроля над вооружениями. "Более широкие переговоры с международными акторами по укреплению глобального контроля над вооружениями и архитектуры разоружения являются велением времени", - заявил Маас, добавив, что Германия работает над предложениями по такой работе в рамках "Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению" и серии конференций "Пересматривая контроль над вооружениями".Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.
https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html
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хайко маас, мид германии, госдума рф, джо байден, владимир путин, германия, европа, сша, безопасность

В МИД Германии прокомментировали продление договора СНВ-3

16:10 27.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал важной новостью продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, отметив, что это обеспечит больше безопасности, в том числе и Европе.
"СНВ-3 продлевается - это важная новость, которой новая администрация США посылает первый сигнал. Продление этого договора между США и Россией по сокращению стратегических ядерных вооружений привнесет действительно больше в безопасность, в том числе Европы", - говорится в заявлении Мааса, распространенном МИД ФРГ.
Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новый договор по СНВ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 00:56
Договор СНВ-3 между Россией и США
По его словам, Германия рассчитывает на то, что за этим шагом последуют "новые воодушевляющие сигналы". "Регресс последних лет в отношении ДРСМД о ядерных ракетах средней и меньшей дальности или в отношении Договора по открытому небу должен быть срочно отыгран назад", - добавил Маас.
Также он отметил, что необходимо принимать во внимание технологический "квантовый скачок" последних лет в вопросе контроля над вооружениями. "Более широкие переговоры с международными акторами по укреплению глобального контроля над вооружениями и архитектуры разоружения являются велением времени", - заявил Маас, добавив, что Германия работает над предложениями по такой работе в рамках "Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению" и серии конференций "Пересматривая контроль над вооружениями".
Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 13:45
В Кремле рассказали, как принималось решение по продлению договора СНВ-3
 
Хайко МаасМИД ГерманииГосдума РФДжо БайденВладимир ПутинГерманияЕвропаСШАБезопасность
 
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