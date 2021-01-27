https://ria.ru/20210127/dogovor-1594817178.html

В МИД Германии прокомментировали продление договора СНВ-3

В МИД Германии прокомментировали продление договора СНВ-3

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал важной новостью продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, отметив, что это обеспечит больше... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:10

2021-01-27T16:10

2021-01-27T16:10

хайко маас

мид германии

госдума рф

джо байден

владимир путин

германия

европа

сша

безопасность

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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал важной новостью продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, отметив, что это обеспечит больше безопасности, в том числе и Европе."СНВ-3 продлевается - это важная новость, которой новая администрация США посылает первый сигнал. Продление этого договора между США и Россией по сокращению стратегических ядерных вооружений привнесет действительно больше в безопасность, в том числе Европы", - говорится в заявлении Мааса, распространенном МИД ФРГ.По его словам, Германия рассчитывает на то, что за этим шагом последуют "новые воодушевляющие сигналы". "Регресс последних лет в отношении ДРСМД о ядерных ракетах средней и меньшей дальности или в отношении Договора по открытому небу должен быть срочно отыгран назад", - добавил Маас.Также он отметил, что необходимо принимать во внимание технологический "квантовый скачок" последних лет в вопросе контроля над вооружениями. "Более широкие переговоры с международными акторами по укреплению глобального контроля над вооружениями и архитектуры разоружения являются велением времени", - заявил Маас, добавив, что Германия работает над предложениями по такой работе в рамках "Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению" и серии конференций "Пересматривая контроль над вооружениями".Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594782172.html

германия

европа

сша

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хайко маас, мид германии, госдума рф, джо байден, владимир путин, германия, европа, сша, безопасность