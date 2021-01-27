https://ria.ru/20210127/dogovor-1594782172.html

В Кремле рассказали, как принималось решение по продлению договора СНВ-3

В Кремле рассказали, как принималось решение по продлению договора СНВ-3

Решению о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предшествовала напряженная работа, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:45

2021-01-27T13:45

2021-01-27T13:45

госдума рф

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

безопасность

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Решению о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предшествовала напряженная работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года."Этому (решению о продлении договора - ред.) предшествовала достаточно напряженная работа. Вы знаете, что работа эта должна была ускориться в свете приближения дедлайна 6 февраля. Поэтому до разговора (Путина и Байдена - ред.) была проделана работа", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что 5 лет - это "хороший срок", который позволит "хорошо поработать" над дальнейшим продлением либо над новым текстом договора "в случае наличия соответствующей политической воли".Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/dsnv-1594753371.html

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, безопасность