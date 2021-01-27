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https://ria.ru/20210127/dogovor-1594750268.html
В Госдуме оценили значение продления договора СНВ-3
В Госдуме оценили значение продления договора СНВ-3
Продление Договора СНВ-3 позволит сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов, считает член комитета Госдумы по... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:08
2021-01-27T11:08
сергей железняк
владимир путин
сша
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Продление Договора СНВ-3 позволит сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Президент РФ Владимир Путин во вторник внёс в Госдуму на ратификацию договор о продлении Договора СНВ-3 на пять лет."Продление действия Договора СНВ-3 на пять лет на существующих условиях является большим шагом навстречу стабилизации ситуации в сфере стратегической безопасности... Ограничения и предельно допустимые уровни вооружения, подходящего под действие Договора СНВ-3, позволят сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов", - сказал Железняк РИА Новости.По мнению политика, сохранение мира и глобальная безопасность зависит сегодня в первую очередь от того, насколько крупнейшие страны сумеют поддерживать конструктивный диалог и нести совместную ответственность за будущее."Россия не раз заявляла, что СНВ-3 является фактически последним рубежом, способным контролировать рост ядерных арсеналов. Ракетно-ядерный паритет между Россией и США будет сохранен в интересах мира и безопасности. В этом огромная заслуга российской дипломатии и лично главы нашего государства, который всегда предлагает международным партнерам конструктивную повестку. Продление действия договора способно заложить основу для повышения доверия и развития диалога между Россией и США, в отношениях которых накопилось много неразрешенных вопросов", - сказал депутат.Он также подчеркнул, что после продления договора, можно будет в рабочем режиме обсуждать совершенствование документа, чтобы он полностью отвечал требованиям времени и международной ситуации.
https://ria.ru/20210127/dogovor-1594745564.html
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сергей железняк, владимир путин, сша, безопасность

В Госдуме оценили значение продления договора СНВ-3

11:08 27.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Продление Договора СНВ-3 позволит сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Президент РФ Владимир Путин во вторник внёс в Госдуму на ратификацию договор о продлении Договора СНВ-3 на пять лет.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
10:42
Китай оценил договоренность России и США по продлению СНВ-3
"Продление действия Договора СНВ-3 на пять лет на существующих условиях является большим шагом навстречу стабилизации ситуации в сфере стратегической безопасности... Ограничения и предельно допустимые уровни вооружения, подходящего под действие Договора СНВ-3, позволят сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов", - сказал Железняк РИА Новости.
По мнению политика, сохранение мира и глобальная безопасность зависит сегодня в первую очередь от того, насколько крупнейшие страны сумеют поддерживать конструктивный диалог и нести совместную ответственность за будущее.
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09:19
Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3
"Россия не раз заявляла, что СНВ-3 является фактически последним рубежом, способным контролировать рост ядерных арсеналов. Ракетно-ядерный паритет между Россией и США будет сохранен в интересах мира и безопасности. В этом огромная заслуга российской дипломатии и лично главы нашего государства, который всегда предлагает международным партнерам конструктивную повестку. Продление действия договора способно заложить основу для повышения доверия и развития диалога между Россией и США, в отношениях которых накопилось много неразрешенных вопросов", - сказал депутат.
Он также подчеркнул, что после продления договора, можно будет в рабочем режиме обсуждать совершенствование документа, чтобы он полностью отвечал требованиям времени и международной ситуации.
 
Сергей ЖелезнякВладимир ПутинСШАБезопасность
 
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