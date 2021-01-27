https://ria.ru/20210127/dogovor-1594736094.html

Международный комитет Совфеда поддержал ратификацию продления СНВ-3

Международный комитет Совфеда поддержал ратификацию продления СНВ-3

Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщил РИА Новости источник в комитете. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:39

2021-01-27T09:39

2021-01-27T09:39

госдума рф

константин косачев

владимир путин

сша

безопасность

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщил РИА Новости источник в комитете.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.Ранее глава международного комитета СФ Константин Косачев заявил РИА Новости, что рассчитывает на ратификацию документа сенаторами уже в среду - "надеюсь, что успеем". Госдума рассматривает этот вопрос на своем заседании в среду.Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594733549.html

сша

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госдума рф, константин косачев, владимир путин, сша, безопасность