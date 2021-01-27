https://ria.ru/20210127/dogovor-1594733549.html

Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3

Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3

Договоренность лидеров России и США по продлению договора СНВ-3 вовсе не означает, что стороны в ближайшем будущем совершат серьезный прорыв в разрешении... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:19

2021-01-27T09:19

2021-01-27T09:19

дональд трамп

джо байден

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

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ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Договоренность лидеров России и США по продлению договора СНВ-3 вовсе не означает, что стороны в ближайшем будущем совершат серьезный прорыв в разрешении имеющихся у них разногласий по ДРСМД и Договору по открытому небу, заявил РИА Новости в среду научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года."Восстановить другие договоры о контроле над вооружениями будет намного сложнее, чем продлить договор СНВ-3. США и Россия имеют серьезные разногласия по поводу того, кто несет ответственность за крах ДРСМД или за выход США из Договора по открытому небу", - заявил Чжао Тун.Он полагает, что "при "принципиальной дипломатии" Байдена шансы на улучшение двусторонних отношений с Россией невелики, трудно представить, что две страны совершат серьезный прорыв в разрешении существующих разногласий по этим договорам в ближайшем будущем".США при администрации Дональда Трампа неоднократно заявляли, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но при этом предлагали включить в договор также и Китай.Чжао Тун, комментируя тот факт, что Вашингтон в диалоге с Москвой на этот раз не потребовал присоединения Пекина к договору, отметил, что "США никогда не просили Китай присоединиться к договору СНВ-3"."Администрация Трампа хотела, чтобы Китай вместе с США и Россией участвовал в трехстороннем процессе контроля над вооружениями, формат которого мог бы быть очень гибким и сильно отличаться от ДСНВ", - пояснил аналитик.По его словам, "в действительности, США признают, что стратегический ядерный арсенал Пекина намного меньше, чем у Вашингтона или Москвы, и поэтому было бы крайне сложно привлечь Китай к СНВ-3 без внесения фундаментальных изменений в договор"."Администрация Байдена продолжит настаивать на том, что взаимодействие с Китаем в области контроля над вооружениями крайне важно, сохраняя при этом открытыми возможности выбора и готовность выбирать те механизмы контроля над вооружениями, которые имеют наибольший смысл как для Вашингтона, так и для Пекина", - добавил он.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594716398.html

москва

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша