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Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3
Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3
Договоренность лидеров России и США по продлению договора СНВ-3 вовсе не означает, что стороны в ближайшем будущем совершат серьезный прорыв в разрешении... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:19
2021-01-27T09:19
дональд трамп
джо байден
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
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ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Договоренность лидеров России и США по продлению договора СНВ-3 вовсе не означает, что стороны в ближайшем будущем совершат серьезный прорыв в разрешении имеющихся у них разногласий по ДРСМД и Договору по открытому небу, заявил РИА Новости в среду научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года."Восстановить другие договоры о контроле над вооружениями будет намного сложнее, чем продлить договор СНВ-3. США и Россия имеют серьезные разногласия по поводу того, кто несет ответственность за крах ДРСМД или за выход США из Договора по открытому небу", - заявил Чжао Тун.Он полагает, что "при "принципиальной дипломатии" Байдена шансы на улучшение двусторонних отношений с Россией невелики, трудно представить, что две страны совершат серьезный прорыв в разрешении существующих разногласий по этим договорам в ближайшем будущем".США при администрации Дональда Трампа неоднократно заявляли, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но при этом предлагали включить в договор также и Китай.Чжао Тун, комментируя тот факт, что Вашингтон в диалоге с Москвой на этот раз не потребовал присоединения Пекина к договору, отметил, что "США никогда не просили Китай присоединиться к договору СНВ-3"."Администрация Трампа хотела, чтобы Китай вместе с США и Россией участвовал в трехстороннем процессе контроля над вооружениями, формат которого мог бы быть очень гибким и сильно отличаться от ДСНВ", - пояснил аналитик.По его словам, "в действительности, США признают, что стратегический ядерный арсенал Пекина намного меньше, чем у Вашингтона или Москвы, и поэтому было бы крайне сложно привлечь Китай к СНВ-3 без внесения фундаментальных изменений в договор"."Администрация Байдена продолжит настаивать на том, что взаимодействие с Китаем в области контроля над вооружениями крайне важно, сохраняя при этом открытыми возможности выбора и готовность выбирать те механизмы контроля над вооружениями, которые имеют наибольший смысл как для Вашингтона, так и для Пекина", - добавил он.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html
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дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша

Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3

09:19 27.01.2021
 
© РИА Новости / УПСИ МО РФЗалповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / УПСИ МО РФ
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ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Договоренность лидеров России и США по продлению договора СНВ-3 вовсе не означает, что стороны в ближайшем будущем совершат серьезный прорыв в разрешении имеющихся у них разногласий по ДРСМД и Договору по открытому небу, заявил РИА Новости в среду научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.
"Восстановить другие договоры о контроле над вооружениями будет намного сложнее, чем продлить договор СНВ-3. США и Россия имеют серьезные разногласия по поводу того, кто несет ответственность за крах ДРСМД или за выход США из Договора по открытому небу", - заявил Чжао Тун.
Он полагает, что "при "принципиальной дипломатии" Байдена шансы на улучшение двусторонних отношений с Россией невелики, трудно представить, что две страны совершат серьезный прорыв в разрешении существующих разногласий по этим договорам в ближайшем будущем".
Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новый договор по СНВ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
00:56
Договор СНВ-3 между Россией и США
США при администрации Дональда Трампа неоднократно заявляли, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но при этом предлагали включить в договор также и Китай.
Чжао Тун, комментируя тот факт, что Вашингтон в диалоге с Москвой на этот раз не потребовал присоединения Пекина к договору, отметил, что "США никогда не просили Китай присоединиться к договору СНВ-3".
"Администрация Трампа хотела, чтобы Китай вместе с США и Россией участвовал в трехстороннем процессе контроля над вооружениями, формат которого мог бы быть очень гибким и сильно отличаться от ДСНВ", - пояснил аналитик.
По его словам, "в действительности, США признают, что стратегический ядерный арсенал Пекина намного меньше, чем у Вашингтона или Москвы, и поэтому было бы крайне сложно привлечь Китай к СНВ-3 без внесения фундаментальных изменений в договор".
"Администрация Байдена продолжит настаивать на том, что взаимодействие с Китаем в области контроля над вооружениями крайне важно, сохраняя при этом открытыми возможности выбора и готовность выбирать те механизмы контроля над вооружениями, которые имеют наибольший смысл как для Вашингтона, так и для Пекина", - добавил он.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 23:45
Эксперт назвал решение России и США продлить СНВ-3 судьбоносным
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
 
Дональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)США
 
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