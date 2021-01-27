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В Кремле исключили диалог с нарушавшими закон на акциях "молодчиками"
В Кремле исключили диалог с нарушавшими закон на акциях "молодчиками"
Диалог властей с нарушавшими закон на несогласованных акциях в России молодчиками невозможен, но в целом с молодежью он есть и будет продолжаться, заявил... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:42
2021-01-27T14:11
валерий фальков
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Диалог властей с нарушавшими закон на несогласованных акциях в России молодчиками невозможен, но в целом с молодежью он есть и будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник Песков заявил, что вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона, с которыми "диалога быть не может" и не будет. В среду глава Минобрнауки Валерий Фальков высказался о необходимости вести диалог с молодежью, участвующей в протестных акциях."Я вчера говорил о том, что не может быть диалога с теми молодчиками, которые в рамках этих несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, в нападениях на представителей органов правопорядка. Вот с ними действительно не может быть", - сказал Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле противоречие в этих позициях.Что до остальной молодежи, с ней, по его словам, "диалог есть, и он будет продолжаться"."Так или иначе этот диалог осуществляется. Именно к этим людям адресованы предупреждения, что они нарушают закон, принимая участие в этих акциях. Этих людей просят воздержаться от этого, и с ними, кстати, весьма корректно себя вели представители органов охраны правопорядка", - добавил Песков, говоря о тех молодых людях, которые вышли на митинг, но не участвовали в проявлениях насилия.
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"Хотел бы попросить прощения": участники несанкционированной акции в Москве признали вину
23 января 2021 года мужчина, находясь на Страстной улице в центре Москвы, во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину.
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валерий фальков, дмитрий песков, общество

В Кремле исключили диалог с нарушавшими закон на акциях "молодчиками"

13:42 27.01.2021 (обновлено: 14:11 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Диалог властей с нарушавшими закон на несогласованных акциях в России молодчиками невозможен, но в целом с молодежью он есть и будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Песков заявил, что вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона, с которыми "диалога быть не может" и не будет. В среду глава Минобрнауки Валерий Фальков высказался о необходимости вести диалог с молодежью, участвующей в протестных акциях.
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"Я вчера говорил о том, что не может быть диалога с теми молодчиками, которые в рамках этих несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, в нападениях на представителей органов правопорядка. Вот с ними действительно не может быть", - сказал Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле противоречие в этих позициях.
Что до остальной молодежи, с ней, по его словам, "диалог есть, и он будет продолжаться".
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"Так или иначе этот диалог осуществляется. Именно к этим людям адресованы предупреждения, что они нарушают закон, принимая участие в этих акциях. Этих людей просят воздержаться от этого, и с ними, кстати, весьма корректно себя вели представители органов охраны правопорядка", - добавил Песков, говоря о тех молодых людях, которые вышли на митинг, но не участвовали в проявлениях насилия.
 
Валерий ФальковДмитрий ПесковОбщество
 
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