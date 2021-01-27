https://ria.ru/20210127/dialog-1594781262.html

В Кремле исключили диалог с нарушавшими закон на акциях "молодчиками"

В Кремле исключили диалог с нарушавшими закон на акциях "молодчиками"

Диалог властей с нарушавшими закон на несогласованных акциях в России молодчиками невозможен, но в целом с молодежью он есть и будет продолжаться, заявил... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:42

2021-01-27T13:42

2021-01-27T14:11

валерий фальков

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Диалог властей с нарушавшими закон на несогласованных акциях в России молодчиками невозможен, но в целом с молодежью он есть и будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник Песков заявил, что вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона, с которыми "диалога быть не может" и не будет. В среду глава Минобрнауки Валерий Фальков высказался о необходимости вести диалог с молодежью, участвующей в протестных акциях."Я вчера говорил о том, что не может быть диалога с теми молодчиками, которые в рамках этих несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, в нападениях на представителей органов правопорядка. Вот с ними действительно не может быть", - сказал Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле противоречие в этих позициях.Что до остальной молодежи, с ней, по его словам, "диалог есть, и он будет продолжаться"."Так или иначе этот диалог осуществляется. Именно к этим людям адресованы предупреждения, что они нарушают закон, принимая участие в этих акциях. Этих людей просят воздержаться от этого, и с ними, кстати, весьма корректно себя вели представители органов охраны правопорядка", - добавил Песков, говоря о тех молодых людях, которые вышли на митинг, но не участвовали в проявлениях насилия.

https://ria.ru/20210127/sovfed-1594775912.html

https://ria.ru/20210127/shtraf-1594763771.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Хотел бы попросить прощения": участники несанкционированной акции в Москве признали вину 23 января 2021 года мужчина, находясь на Страстной улице в центре Москвы, во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину. 2021-01-27T13:42 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, дмитрий песков, общество