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Критиковавший чиновников саратовский депутат сложил полномочия
Критиковавший чиновников саратовский депутат сложил полномочия
Саратовская областная дума приняла постановление о сложении полномочий депутатом фракции ЕР Дмитрием Чернышевским, предлагавшим сменить правительство региона... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T22:51
2021-01-27T23:46
николай бондаренко
единая россия
саратовская областная дума
политика
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САРАТОВ, 27 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская областная дума приняла постановление о сложении полномочий депутатом фракции ЕР Дмитрием Чернышевским, предлагавшим сменить правительство региона из-за проблем в здравоохранении, обострившихся в условиях пандемии коронавируса.Десятого ноября Чернышевский написал в Facebook, что скорые ждут по пять часов, пока больного с COVID-19 примут в приемном покое. Он заявлял, что его "поражает тупость саратовских чиновников", которые стали передавать свои автомобили в распоряжение медиков "вместо того, чтобы включить голову и админресурс и решить проблему с простоями скорых и сроками сдачи пациентов". В итоге он предложил сменить правительство области. В январе депутат сообщил, что ему предложили сдать мандат, он подал заявление о сложении полномочий.На заседании думы председатель мандатной комиссии Николай Бушуев (ЕР) заявил, что 20 января ее члены рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Чернышевского. Депутаты облдумы обсудили вопрос и проголосовали за принятие постановления.Депутат от КПРФ Николай Бондаренко попросил уточнить, по каким причинам Чернышевский написал заявление о сложении полномочий, отметив, что тот в соцсетях рассказывало давлении на него."Дмитрий Викторович присутствовал на заседании мандатной комиссии, ничего там на эту тему не говорил. В полномочия мандатной комиссии не входит расследование социальных сетей", — ответил Бушуев.Сам Чернышевский сказал, что не будет выступать с заявлениями, отметив, что "три года сидел в думе, имел возможность говорить все, что хотел", а затем поблагодарил коллег за совместную работу.Чернышевский работал депутатом на постоянной (штатной) основе. Он приостановил свое членство в ЕР еще в 2008 году, но оставался в составе фракции партии в облдуме. Как ранее отметил первый зампред областной думы, исполняющий обязанности руководителя фракции ЕР в региональном парламенте Алексей Антонов, поскольку Чернышевский прошел в думу по спискам "Единой России", после решения президиума регионального политсовета ЕР его мандат передадут следующему кандидату, ранее прошедшему праймериз.
https://ria.ru/20201225/dekolte-1590848697.html
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николай бондаренко, единая россия, саратовская областная дума, политика

Критиковавший чиновников саратовский депутат сложил полномочия

22:51 27.01.2021 (обновлено: 23:46 27.01.2021)
 
© Фото : Саратовская областная ДумаЗаседание Саратовской областной думы
Заседание Саратовской областной думы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : Саратовская областная Дума
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САРАТОВ, 27 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская областная дума приняла постановление о сложении полномочий депутатом фракции ЕР Дмитрием Чернышевским, предлагавшим сменить правительство региона из-за проблем в здравоохранении, обострившихся в условиях пандемии коронавируса.
Десятого ноября Чернышевский написал в Facebook, что скорые ждут по пять часов, пока больного с COVID-19 примут в приемном покое. Он заявлял, что его "поражает тупость саратовских чиновников", которые стали передавать свои автомобили в распоряжение медиков "вместо того, чтобы включить голову и админресурс и решить проблему с простоями скорых и сроками сдачи пациентов". В итоге он предложил сменить правительство области. В январе депутат сообщил, что ему предложили сдать мандат, он подал заявление о сложении полномочий.
Петр Аммосов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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На заседании думы председатель мандатной комиссии Николай Бушуев (ЕР) заявил, что 20 января ее члены рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Чернышевского. Депутаты облдумы обсудили вопрос и проголосовали за принятие постановления.
Депутат от КПРФ Николай Бондаренко попросил уточнить, по каким причинам Чернышевский написал заявление о сложении полномочий, отметив, что тот в соцсетях рассказывало давлении на него.
"Дмитрий Викторович присутствовал на заседании мандатной комиссии, ничего там на эту тему не говорил. В полномочия мандатной комиссии не входит расследование социальных сетей", — ответил Бушуев.
Сам Чернышевский сказал, что не будет выступать с заявлениями, отметив, что "три года сидел в думе, имел возможность говорить все, что хотел", а затем поблагодарил коллег за совместную работу.
Чернышевский работал депутатом на постоянной (штатной) основе. Он приостановил свое членство в ЕР еще в 2008 году, но оставался в составе фракции партии в облдуме. Как ранее отметил первый зампред областной думы, исполняющий обязанности руководителя фракции ЕР в региональном парламенте Алексей Антонов, поскольку Чернышевский прошел в думу по спискам "Единой России", после решения президиума регионального политсовета ЕР его мандат передадут следующему кандидату, ранее прошедшему праймериз.
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