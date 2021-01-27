https://ria.ru/20210127/deputat-1594877567.html

Критиковавший чиновников саратовский депутат сложил полномочия

Критиковавший чиновников саратовский депутат сложил полномочия

Саратовская областная дума приняла постановление о сложении полномочий депутатом фракции ЕР Дмитрием Чернышевским, предлагавшим сменить правительство региона... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T22:51

2021-01-27T22:51

2021-01-27T23:46

николай бондаренко

единая россия

саратовская областная дума

политика

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САРАТОВ, 27 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская областная дума приняла постановление о сложении полномочий депутатом фракции ЕР Дмитрием Чернышевским, предлагавшим сменить правительство региона из-за проблем в здравоохранении, обострившихся в условиях пандемии коронавируса.Десятого ноября Чернышевский написал в Facebook, что скорые ждут по пять часов, пока больного с COVID-19 примут в приемном покое. Он заявлял, что его "поражает тупость саратовских чиновников", которые стали передавать свои автомобили в распоряжение медиков "вместо того, чтобы включить голову и админресурс и решить проблему с простоями скорых и сроками сдачи пациентов". В итоге он предложил сменить правительство области. В январе депутат сообщил, что ему предложили сдать мандат, он подал заявление о сложении полномочий.На заседании думы председатель мандатной комиссии Николай Бушуев (ЕР) заявил, что 20 января ее члены рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Чернышевского. Депутаты облдумы обсудили вопрос и проголосовали за принятие постановления.Депутат от КПРФ Николай Бондаренко попросил уточнить, по каким причинам Чернышевский написал заявление о сложении полномочий, отметив, что тот в соцсетях рассказывало давлении на него."Дмитрий Викторович присутствовал на заседании мандатной комиссии, ничего там на эту тему не говорил. В полномочия мандатной комиссии не входит расследование социальных сетей", — ответил Бушуев.Сам Чернышевский сказал, что не будет выступать с заявлениями, отметив, что "три года сидел в думе, имел возможность говорить все, что хотел", а затем поблагодарил коллег за совместную работу.Чернышевский работал депутатом на постоянной (штатной) основе. Он приостановил свое членство в ЕР еще в 2008 году, но оставался в составе фракции партии в облдуме. Как ранее отметил первый зампред областной думы, исполняющий обязанности руководителя фракции ЕР в региональном парламенте Алексей Антонов, поскольку Чернышевский прошел в думу по спискам "Единой России", после решения президиума регионального политсовета ЕР его мандат передадут следующему кандидату, ранее прошедшему праймериз.

https://ria.ru/20201225/dekolte-1590848697.html

https://ria.ru/20201209/relsy-1588491724.html

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николай бондаренко, единая россия, саратовская областная дума, политика