https://ria.ru/20210127/davos-1594798218.html

"Есть риск борьбы всех против всех". Путин выступил на Давосском форуме

"Есть риск борьбы всех против всех". Путин выступил на Давосском форуме

Владимир Путин после 12-летнего перерыва выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Форум стартовал в понедельник и впервые проходит в онлайн-формате. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:59

2021-01-27T14:59

2021-01-27T17:33

россия

экономический форум в давосе

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин после 12-летнего перерыва выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Форум стартовал в понедельник и впервые проходит в онлайн-формате. Российский лидер рассказал, как изменился мир во время пандемии коронавируса и призвал все страны максимально сблизить позиции.О поляризации и популизме"Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты — и я с уважением отношусь к их мнению — связывают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам — по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз — определенная аналогия все-таки напрашивается.Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения: как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Об этом мы и раньше говорили. Но это в свою очередь сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах.Всё это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности".Все против всехО противоречияхО росте напряженности в международных отношениях"Можно ожидать более агрессивного характера практических действий (в политике. — Прим. ред.), включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов. Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничения финансовой, технологической, информационной сферы — подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы, вот в чем опасность".О невозможности глобального конфликта"Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации".О попытке построить однополярный мирО расколе общества"Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы".О распределении доходов"Кому достались доходы? Ответ известен, он очевиден – одному проценту населения.А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое.То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов".О выходе из бедности"По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России — с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка пяти миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении".О взаимной любви с Европой"Европа и Россия в этом плане — с точки зрения экономики — являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологий. <...> Здесь важно только одно: нужно подходить к диалогу по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее. <...> Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной".О роли IT-гигантов"Все более значимую роль в жизни общества стали играть технологические, прежде всего цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в (Соединенных. — Прим. ред.) Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством".О вакцине от коронавируса"Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу".О мутациях COVID-19"Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы".О переломных моментах

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Путин: "Некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века" По словам президента, трудно не заметить коренных трансформаций. Он отметил, что пандемия стала серьезным вызовом для всего человечества, который подстегнул уже давно наметившиеся изменения в экономике, политике и социальной сфере. 2021-01-27T14:59 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономический форум в давосе, владимир путин, экономика