https://ria.ru/20210127/covindex-1594740022.html

Covindex на прошлой неделе подскочил более чем на восемь пунктов

Covindex на прошлой неделе подскочил более чем на восемь пунктов

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 18 по 24 января... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:07

2021-01-27T10:07

2021-01-27T10:40

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 18 по 24 января подскочил на 8,1 пункта - до 77,5 пункта. Сильнее рост был только раз за все время расчета - в начале октября.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Лидером по росту среднего чека на прошлой неделе стали медицинские маски – по ним он подскочил на 31% и составил 93 рубля. Также вырос средний чек по кусковому мылу (на 14%, до 83 рублей), перчаткам (на 10%, до 138 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 61 рубля) и гречке (на 1%, до 81 рубля). По лимонам он сохранился на прежнем уровне (46 рублей), а по антисептикам снизился – на 1%, до 298 рублей.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 8,1 пункта и составил 77,5 пункта.Сильнее рост был только на неделе с 28 сентября по 4 октября 2020 года, когда он составил 9,4 пункта. Подобных резких падений тоже было всего два - на новогодней неделе, с 4 по 10 января 2021 года, он упал на 8,3 пункта, а рекордным остается падение майских праздников, недели с 4 по 10 мая 2020 года, в 10,5 пункта.Продажи товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе в среднем прибавили 18%, ажиотажный спрос зафиксирован также по медицинским маскам (рост на 45%). Продажи антисептиков выросли на 34%, перчаток – на 17%, гречки - на 11%, лимонов - на 4%, туалетной бумаги - на 3%."Вторая рабочая неделя после новогодних праздников, которая совпала с периодом выплаты части заработной платы, закономерно отразилась на объеме традиционных покупок в магазинах. Россияне активно пополняли запасы средств индивидуальной защиты и других товаров повседневного спроса", - пояснили аналитики "Платформы ОФД".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/ogranicheniya-1594733001.html

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