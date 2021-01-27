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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/coronavirus-1594849976.html
Найден фактор, повышающий риск смерти от коронавируса
Найден фактор, повышающий риск смерти от коронавируса
У больных с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, наличие которых может объяснить развитие осложнений при... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:33
2021-01-27T18:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
швеция
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. У больных с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, наличие которых может объяснить развитие осложнений при коронавирусе. К таким выводам пришли шведские ученые, пишет Journal of Clinical Investigation. Супрессорные клетки миелоидного происхождения M-MDSC подавляют активность Т-клеток, участвующих в защите организма от вирусов. Исследователи из Каролинского института изучили образцы крови и мазки 147 пациентов с COVID-19, переболевших в легкой форме или умерших от осложнений, и сравнили результаты с показателями здоровых людей или заболевших гриппом. Выяснилось, что при тяжелой форме COVID-19 значительно повышается уровень M-MDSC в крови по сравнению с легким течением коронавируса. Кроме того, у всех пациентов с COVID-19 было меньше Т-клеток в крови. По мнению авторов исследования, высокое содержание клеток M-MDSC в начале заболевания увеличивает шансы на появление тяжелых осложнений в будущем. С начала пандемии выявили около ста миллионов случаев новой инфекции, свыше 2,1 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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швеция
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коронавирус covid-19, швеция

Найден фактор, повышающий риск смерти от коронавируса

18:33 27.01.2021 (обновлено: 18:38 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. У больных с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, наличие которых может объяснить развитие осложнений при коронавирусе. К таким выводам пришли шведские ученые, пишет Journal of Clinical Investigation.
Супрессорные клетки миелоидного происхождения M-MDSC подавляют активность Т-клеток, участвующих в защите организма от вирусов. Исследователи из Каролинского института изучили образцы крови и мазки 147 пациентов с COVID-19, переболевших в легкой форме или умерших от осложнений, и сравнили результаты с показателями здоровых людей или заболевших гриппом.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 15:46Распространение коронавируса
Названы два "предвестника госпитализации" при коронавирусе
Выяснилось, что при тяжелой форме COVID-19 значительно повышается уровень M-MDSC в крови по сравнению с легким течением коронавируса. Кроме того, у всех пациентов с COVID-19 было меньше Т-клеток в крови. По мнению авторов исследования, высокое содержание клеток M-MDSC в начале заболевания увеличивает шансы на появление тяжелых осложнений в будущем.
С начала пандемии выявили около ста миллионов случаев новой инфекции, свыше 2,1 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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