Найден фактор, повышающий риск смерти от коронавируса
18:33 27.01.2021 (обновлено: 18:38 27.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. У больных с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, наличие которых может объяснить развитие осложнений при коронавирусе. К таким выводам пришли шведские ученые, пишет Journal of Clinical Investigation.
Супрессорные клетки миелоидного происхождения M-MDSC подавляют активность Т-клеток, участвующих в защите организма от вирусов. Исследователи из Каролинского института изучили образцы крови и мазки 147 пациентов с COVID-19, переболевших в легкой форме или умерших от осложнений, и сравнили результаты с показателями здоровых людей или заболевших гриппом.
Выяснилось, что при тяжелой форме COVID-19 значительно повышается уровень M-MDSC в крови по сравнению с легким течением коронавируса. Кроме того, у всех пациентов с COVID-19 было меньше Т-клеток в крови. По мнению авторов исследования, высокое содержание клеток M-MDSC в начале заболевания увеличивает шансы на появление тяжелых осложнений в будущем.
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