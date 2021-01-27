https://ria.ru/20210127/coronavirus-1594849976.html

Найден фактор, повышающий риск смерти от коронавируса

Найден фактор, повышающий риск смерти от коронавируса

У больных с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, наличие которых может объяснить развитие осложнений при... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:33

2021-01-27T18:33

2021-01-27T18:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

швеция

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. У больных с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, наличие которых может объяснить развитие осложнений при коронавирусе. К таким выводам пришли шведские ученые, пишет Journal of Clinical Investigation. Супрессорные клетки миелоидного происхождения M-MDSC подавляют активность Т-клеток, участвующих в защите организма от вирусов. Исследователи из Каролинского института изучили образцы крови и мазки 147 пациентов с COVID-19, переболевших в легкой форме или умерших от осложнений, и сравнили результаты с показателями здоровых людей или заболевших гриппом. Выяснилось, что при тяжелой форме COVID-19 значительно повышается уровень M-MDSC в крови по сравнению с легким течением коронавируса. Кроме того, у всех пациентов с COVID-19 было меньше Т-клеток в крови. По мнению авторов исследования, высокое содержание клеток M-MDSC в начале заболевания увеличивает шансы на появление тяжелых осложнений в будущем. С начала пандемии выявили около ста миллионов случаев новой инфекции, свыше 2,1 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/covid19-1594812315.html

швеция

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2021

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коронавирус covid-19, швеция