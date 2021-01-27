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Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США
Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США
Американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T00:30
2021-01-27T00:30
2021-01-27T00:30
климат
топливо
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леонардо ди каприо
джо байден
сша
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и разместил его в своем инстаграме.За сутки оно набрало почти пятьсот тысяч "лайков" и более четырех тысяч комментариев.Актер, давно занимающийся экологическими проблемами, призвал Джо Байдена стать "климатическим президентом", который сумеет увести человечество от "края пропасти", на котором оно оказалось.Он также одобрил решение Байдена присоединиться к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.
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климат, топливо, стиль жизни, новости культуры, леонардо ди каприо, джо байден, сша