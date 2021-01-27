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Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США
Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США
Американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T00:30
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климат
топливо
культура
стиль жизни
новости культуры
леонардо ди каприо
джо байден
сша
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и разместил его в своем инстаграме.За сутки оно набрало почти пятьсот тысяч "лайков" и более четырех тысяч комментариев.Актер, давно занимающийся экологическими проблемами, призвал Джо Байдена стать "климатическим президентом", который сумеет увести человечество от "края пропасти", на котором оно оказалось.Он также одобрил решение Байдена присоединиться к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.
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климат, топливо, стиль жизни, новости культуры, леонардо ди каприо, джо байден, сша

Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США

00:30 27.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма "Великий Гэтсби"
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и разместил его в своем инстаграме.
За сутки оно набрало почти пятьсот тысяч "лайков" и более четырех тысяч комментариев.
Актер, давно занимающийся экологическими проблемами, призвал Джо Байдена стать "климатическим президентом", который сумеет увести человечество от "края пропасти", на котором оно оказалось.
"Вы можете сделать так, чтобы во всем мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберет экономическое и расовое неравенство", — уверен Ди Каприо.
Он также одобрил решение Байдена присоединиться к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.
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