https://ria.ru/20210127/caprio-1594672530.html

Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США

Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США

Американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T00:30

2021-01-27T00:30

2021-01-27T00:30

климат

топливо

культура

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леонардо ди каприо

джо байден

сша

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и разместил его в своем инстаграме.За сутки оно набрало почти пятьсот тысяч "лайков" и более четырех тысяч комментариев.Актер, давно занимающийся экологическими проблемами, призвал Джо Байдена стать "климатическим президентом", который сумеет увести человечество от "края пропасти", на котором оно оказалось.Он также одобрил решение Байдена присоединиться к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

https://ria.ru/20210113/caprio--1592875081.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

климат, топливо, стиль жизни, новости культуры, леонардо ди каприо, джо байден, сша