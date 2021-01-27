https://ria.ru/20210127/bryansk-1594759786.html

В Брянске рассмотрят более 15 дел участников несогласованных акций

В Брянске рассмотрят более 15 дел участников несогласованных акций

Более 15 дел об административных правонарушениях в отношении участников несогласованной акции 23 января зарегистрировано в Советском районном суде в Брянске,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:56

2021-01-27T11:56

2021-01-27T11:56

генеральная прокуратура рф

брянск

клинцовский район

происшествия

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БРЯНСК, 27 янв – РИА Новости. Более 15 дел об административных правонарушениях в отношении участников несогласованной акции 23 января зарегистрировано в Советском районном суде в Брянске, сообщила РИА Новости представитель суда."Зарегистрировано 15 дел об административных правонарушениях по ст. 20.2 ч 5 КоАП РФ, их число может увеличиться. Кроме того, в отношении одной девушки уже вынесено решение по части 2 этой же статьи", - рассказала собеседница агентства.Из документов на сайте суда следует, что в числе тех, на кого составлены административные протоколы, были три девушки, в отношении одной из них уже вынесено решение по ст. 20.2 ч 2 КоАП РФ за призывы к участию в акциях.Статья за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" предусматривает административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.По информации собеседницы агентства, несколько подобных дел будет рассмотрено и в судах Жуковского и Клинцовского районов.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/bloger-1594759008.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/aktsiya-1594749994.html

https://ria.ru/20210127/deputat-1594739001.html

брянск

клинцовский район

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генеральная прокуратура рф, брянск, клинцовский район, происшествия