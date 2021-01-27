В Брянске рассмотрят более 15 дел участников несогласованных акций
БРЯНСК, 27 янв – РИА Новости. Более 15 дел об административных правонарушениях в отношении участников несогласованной акции 23 января зарегистрировано в Советском районном суде в Брянске, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Зарегистрировано 15 дел об административных правонарушениях по ст. 20.2 ч 5 КоАП РФ, их число может увеличиться. Кроме того, в отношении одной девушки уже вынесено решение по части 2 этой же статьи", - рассказала собеседница агентства.
Из документов на сайте суда следует, что в числе тех, на кого составлены административные протоколы, были три девушки, в отношении одной из них уже вынесено решение по ст. 20.2 ч 2 КоАП РФ за призывы к участию в акциях.
Статья за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" предусматривает административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.
По информации собеседницы агентства, несколько подобных дел будет рассмотрено и в судах Жуковского и Клинцовского районов.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".