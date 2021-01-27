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Врач назвала болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий
Врач назвала болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с астмой и хроническими бронхитами могут чувствовать себя плохо во время перепада температур, им следует внимательно... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T07:20
2021-01-27T07:20
россия
людмила лапа
евгений тишковец
здоровье
москва
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с астмой и хроническими бронхитами могут чувствовать себя плохо во время перепада температур, им следует внимательно следить за состоянием здоровья, принимать назначенную терапию, больше отдыхать и не перегружать себя, заявила РИА Новости врач-терапевт Людмила Лапа.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в среду-четверг в Москве ожидается температура около нуля, а в выходные в столицу вернутся умеренные морозы и снегопад.Она пояснила, что заболевания обостряются из-за реакции сосудистой системы человека на перепады температуры. Фактически это происходит у всех людей, но у здоровых этот процесс происходит незаметно, а у пациентов с хроническими заболеваниями возникают различные сложности, уточнила врач.По ее словам, в такую погоду важно контролировать состояние своего здоровья и при ухудшении самочувствия сразу же консультироваться с врачом. Кроме того, важно не забывать принимать терапию, которая была назначена.В сырую теплую погоду также чаще возникают инфекционные заболевания, так как человеку кажется, что на улице тепло, он одевается не по погоде, замерзает и простужается, отметила Лапа."В целом нужно вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, а ходить, сильно не перегружаться и одеваться по погоде, это поможет пережить этот период без осложнений", - подчеркнула врач.
https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html
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россия, людмила лапа, евгений тишковец, здоровье, москва, общество

Врач назвала болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий

07:20 27.01.2021
 
© Depositphotos / serezniyЖенщина держит ингалятор
Женщина держит ингалятор - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Depositphotos / serezniy
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с астмой и хроническими бронхитами могут чувствовать себя плохо во время перепада температур, им следует внимательно следить за состоянием здоровья, принимать назначенную терапию, больше отдыхать и не перегружать себя, заявила РИА Новости врач-терапевт Людмила Лапа.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в среду-четверг в Москве ожидается температура около нуля, а в выходные в столицу вернутся умеренные морозы и снегопад.
"Группы риска - это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт, инсульт, с бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит, ринит. Все эти заболевания обостряются именно тогда, когда идет смена погоды", - сказала Лапа.
Она пояснила, что заболевания обостряются из-за реакции сосудистой системы человека на перепады температуры. Фактически это происходит у всех людей, но у здоровых этот процесс происходит незаметно, а у пациентов с хроническими заболеваниями возникают различные сложности, уточнила врач.
По ее словам, в такую погоду важно контролировать состояние своего здоровья и при ухудшении самочувствия сразу же консультироваться с врачом. Кроме того, важно не забывать принимать терапию, которая была назначена.
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В сырую теплую погоду также чаще возникают инфекционные заболевания, так как человеку кажется, что на улице тепло, он одевается не по погоде, замерзает и простужается, отметила Лапа.
"В целом нужно вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, а ходить, сильно не перегружаться и одеваться по погоде, это поможет пережить этот период без осложнений", - подчеркнула врач.
 
РоссияЛюдмила ЛапаЕвгений ТишковецЗдоровьеМоскваОбщество
 
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