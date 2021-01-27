https://ria.ru/20210127/bobry-1594737437.html

Бобров могут переселить из старой Москвы летом, чтобы спасти зеленый фонд

Бобров могут переселить из старой Москвы летом, чтобы спасти зеленый фонд

Бобров могут переселить из старой Москвы летом, чтобы спасти зеленый фонд, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:47

2021-01-27T09:47

2021-01-27T09:58

хорошие новости

сергей бурмистров

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40839/62/408396292_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_cdbc3cacea731fed5734dcb97541e55f.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бобров могут переселить из старой Москвы летом, чтобы спасти зеленый фонд, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.По его словам, за последние три года популяция бобров значительно увеличилась в старой Москве, и периодически на берегах Яузы и Сетуни появляются погрызы на деревьях, а также поваленные деревья."Мы к животным ответственно относимся, поэтому до их переселения те деревья, которые были погрызаны вкруг и которые невозможно спасти, будут частично убраны, а часть оставлена поваленными для питания бобров их сочной верхушкой в ночное время. В отношении тех деревьев, которые еще можно спасти, прорабатывается вопрос, чтобы оборачивать их металлической сеткой. Бобер не будет себя мучить, пойдет искать дальше", - рассказал Бурмистров.Он отметил, что поэтому и не нужно убирать сразу все поваленные деревья, чтобы бобер не переключался на другие деревья.Собеседник агентства отметил, что большому количеству бобров в центре города не место, потому что он меняет среду обитания под себя: из обычного ручья среда вокруг него превращается в заболоченную местность."Что делает буквально один бобер? Был овраг с ручьем, а превратился в пруд, в котором мокнут и гниют деревья, а бобру, наоборот, спокойно и хорошо, никто его не потревожит, вокруг него появляются утки, раки, ондатра, рыба. Целый новый биотоп. Но если это на удалении от населенного пункта - это хорошо. Но если мы говорим о центре Москвы, где жилые дома, парки, зоны отдыха, то если бобер подтопит часть парка, наверное, это не совсем хорошо", - рассказал специалист.Он также добавил, что восполнять уже сильно поврежденный зеленый фонд технически возможно, но желательно сразу защищать молодые деревья, обрамив их основание металлическими сетками.

https://ria.ru/20210108/bober-1592324494.html

https://ria.ru/20200305/1568176495.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бурмистров, москва, общество