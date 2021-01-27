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https://ria.ru/20210127/bezos-1594725541.html
Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
Основатель Amazon Джефф Безос требует 1,7 миллиона долларов компенсации от Майкла Санчеса, брата возлюбленной миллиардера, за судебные издержки в связи с... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T06:37
2021-01-27T10:13
джефф безос
amazon.com, inc.
москва
сша
в мире
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Богатейший человек в мире потребовал от брата возлюбленной 1,7 миллиона долларов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос требует 1,7 миллиона долларов компенсации от Майкла Санчеса, брата возлюбленной миллиардера, за судебные издержки в связи с утечкой информации о его личной жизни, сообщает агентство Блумберг.Адвокат Санчеса Том Уоррен назвал требование "неприличным и даже абсурдным".В январе 2019 года стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. СМИ сообщали, что миллиардеру стало известно о журналистском "расследовании" таблоида National Enquirer, которое уличило владельца Amazon в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. Как утверждает сам таблоид, его представители связались с Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.После скандала Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни. Позже он заявил, что издатель таблоида компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожала опубликовать фотографии, которые сам Безос посылал Санчес. Как позже уточняло издание Wall Street Journal, таблоид National Enquirer заплатил брату возлюбленной Безоса 200 тысяч долларов за откровенную переписку миллиардера.
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джефф безос, amazon.com, inc., москва, сша, в мире

Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной

06:37 27.01.2021 (обновлено: 10:13 27.01.2021)
 
© AFP 2020 / Pawan Sharma/Alternate CropГлава Amazon Джефф Безос и его девушка Лорен Санчес во время визита в Тадж-Махал
Глава Amazon Джефф Безос и его девушка Лорен Санчес во время визита в Тадж-Махал - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AFP 2020 / Pawan Sharma/Alternate Crop
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос требует 1,7 миллиона долларов компенсации от Майкла Санчеса, брата возлюбленной миллиардера, за судебные издержки в связи с утечкой информации о его личной жизни, сообщает агентство Блумберг.
Адвокат Санчеса Том Уоррен назвал требование "неприличным и даже абсурдным".
В январе 2019 года стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. СМИ сообщали, что миллиардеру стало известно о журналистском "расследовании" таблоида National Enquirer, которое уличило владельца Amazon в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. Как утверждает сам таблоид, его представители связались с Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.
После скандала Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни. Позже он заявил, что издатель таблоида компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожала опубликовать фотографии, которые сам Безос посылал Санчес. Как позже уточняло издание Wall Street Journal, таблоид National Enquirer заплатил брату возлюбленной Безоса 200 тысяч долларов за откровенную переписку миллиардера.
Глава и основатель Amazon Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
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Джефф БезосAmazon.com, Inc.МоскваСШАВ мире
 
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