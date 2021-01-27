Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:37 27.01.2021 (обновлено: 10:13 27.01.2021)
© AFP 2020 / Pawan Sharma/Alternate CropГлава Amazon Джефф Безос и его девушка Лорен Санчес во время визита в Тадж-Махал
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос требует 1,7 миллиона долларов компенсации от Майкла Санчеса, брата возлюбленной миллиардера, за судебные издержки в связи с утечкой информации о его личной жизни, сообщает агентство Блумберг.
Адвокат Санчеса Том Уоррен назвал требование "неприличным и даже абсурдным".
В январе 2019 года стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. СМИ сообщали, что миллиардеру стало известно о журналистском "расследовании" таблоида National Enquirer, которое уличило владельца Amazon в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. Как утверждает сам таблоид, его представители связались с Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.
После скандала Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни. Позже он заявил, что издатель таблоида компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожала опубликовать фотографии, которые сам Безос посылал Санчес. Как позже уточняло издание Wall Street Journal, таблоид National Enquirer заплатил брату возлюбленной Безоса 200 тысяч долларов за откровенную переписку миллиардера.