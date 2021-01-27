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Россия предложила США выработать новое уравнение безопасности
Россия предложила США выработать новое уравнение безопасности
Россия предлагает США выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, заявил в среду РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:42
2021-01-27T12:42
госдума рф
сергей рябков
джо байден
владимир путин
сша
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия предлагает США выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, заявил в среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Основу для продолжения такого диалога видим в ранее переданных нами американцам наших предложениях. Их суть - выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения - как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи", - сказал Рябков, выступая в Госдуме РФ.Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
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госдума рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, безопасность

Россия предложила США выработать новое уравнение безопасности

12:42 27.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия предлагает США выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, заявил в среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Основу для продолжения такого диалога видим в ранее переданных нами американцам наших предложениях. Их суть - выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения - как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи", - сказал Рябков, выступая в Госдуме РФ.
Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
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Госдума РФСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинСШАБезопасность
 
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