https://ria.ru/20210127/bezopasnost-1594766752.html

Россия предложила США выработать новое уравнение безопасности

Россия предложила США выработать новое уравнение безопасности

Россия предлагает США выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, заявил в среду РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:42

2021-01-27T12:42

2021-01-27T12:42

госдума рф

сергей рябков

джо байден

владимир путин

сша

безопасность

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия предлагает США выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, заявил в среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Основу для продолжения такого диалога видим в ранее переданных нами американцам наших предложениях. Их суть - выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения - как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи", - сказал Рябков, выступая в Госдуме РФ.Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/dsnv-1594753371.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, безопасность