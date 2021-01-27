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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210127/benefetsiary-1594850122.html
Госдума приняла проект о выводе конфессий из-под "антиотмывочных" норм
Госдума приняла проект о выводе конфессий из-под "антиотмывочных" норм
Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:34
2021-01-27T18:34
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
госдума рф
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах.Документ, внесенный правительством, освобождает религиозные организации и юрлиц, единственными учредителями (участниками) которых они выступают, от обязанности собирать, хранить и представлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Зачастую критерии бенефициарного владения неприменимы к религиозным организациям, пояснял кабмин.Законопроект также выводит юрлиц, производящих или реализующих предметы религиозного назначения, единственными учредителями которых выступают религиозные организации, из-под действия норм "антиотмывочного" закона.Это изменение вносится "в связи с низкими рисками легализации (отмывания)" преступных доходов такими организациями, пояснял кабмин.
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новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф

Госдума приняла проект о выводе конфессий из-под "антиотмывочных" норм

18:34 27.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
Депутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах.
Документ, внесенный правительством, освобождает религиозные организации и юрлиц, единственными учредителями (участниками) которых они выступают, от обязанности собирать, хранить и представлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Зачастую критерии бенефициарного владения неприменимы к религиозным организациям, пояснял кабмин.
Законопроект также выводит юрлиц, производящих или реализующих предметы религиозного назначения, единственными учредителями которых выступают религиозные организации, из-под действия норм "антиотмывочного" закона.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.06.2020
12 июня 2020, 14:27
В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег
Это изменение вносится "в связи с низкими рисками легализации (отмывания)" преступных доходов такими организациями, пояснял кабмин.
 
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