https://ria.ru/20210127/benefetsiary-1594850122.html

Госдума приняла проект о выводе конфессий из-под "антиотмывочных" норм

Госдума приняла проект о выводе конфессий из-под "антиотмывочных" норм

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:34

2021-01-27T18:34

2021-01-27T18:34

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах.Документ, внесенный правительством, освобождает религиозные организации и юрлиц, единственными учредителями (участниками) которых они выступают, от обязанности собирать, хранить и представлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Зачастую критерии бенефициарного владения неприменимы к религиозным организациям, пояснял кабмин.Законопроект также выводит юрлиц, производящих или реализующих предметы религиозного назначения, единственными учредителями которых выступают религиозные организации, из-под действия норм "антиотмывочного" закона.Это изменение вносится "в связи с низкими рисками легализации (отмывания)" преступных доходов такими организациями, пояснял кабмин.

https://ria.ru/20200612/1572854911.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф