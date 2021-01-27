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Путин назвал выход из бедности основной задачей
Путин назвал выход из бедности основной задачей
Президент России Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:31
2021-01-27T14:31
2021-01-27T14:51
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности."По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
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РИА Новости
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
назвал основной задачей выход из бедности.
"По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.