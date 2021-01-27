https://ria.ru/20210127/bednost-1594791659.html

Путин назвал выход из бедности основной задачей

Путин назвал выход из бедности основной задачей

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:31

2021-01-27T14:31

2021-01-27T14:51

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности."По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, владимир путин, общество