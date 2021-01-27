https://ria.ru/20210127/banking-1594848584.html
Российских мусульман научат вести бизнес по шариату
Российских мусульман научат вести бизнес по шариату
Российский исламский институт в Казани совместно с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан (РТ) запустил курс по финансовой грамотности для... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:27
2021-01-27T18:27
2021-01-27T18:31
религия и мировоззрение
аналитика - религия и мировоззрение
рафик мухаметшин
республика татарстан (татарстан)
сша
казань
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российский исламский институт в Казани совместно с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан (РТ) запустил курс по финансовой грамотности для мусульман, их обучат исламской бизнес-этике, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман РТ."Предписания исламской бизнес-этики универсальны и при должном понимании и правовом сопровождении применимы на всех уровнях экономических взаимоотношений, в том числе и на территории нашей страны", - приводит пресс-служба ДУМ РТ слова ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина.По его словам, курс позволит слушателям значительно продвинуться в понимании основ исламских финансов и инвестирования, а также составления договоров для ежедневных деловых операций в согласии с мусульманскими ценностями. Курс будет проходить в режиме онлайн.Исламский банкинг подразумевает ведение финансовых дел в соответствии с нормами ислама, которые трактуют торговую сделку как целиком основанную на справедливости и честности ее участников. В связи с этим ростовщичество – дача денег в долг под процент, ведущая, по мнению богословов, к несправедливому распределению финансовых ресурсов, — является "харамом" (запрещена).Ислам запрещает проводить сделки, связанные с производством и распространением алкоголя, сигарет, наркотиков, порнографии, оружия, ведением игорного бизнеса, а также совершение операций, заведомо невыгодных для одной из сторон.По оценкам экспертов, в ближайшие годы объем активов исламской экономики вырастет с 4,5 до 7 триллионов долларов США.
https://ria.ru/20180227/1515352364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аналитика - религия и мировоззрение, рафик мухаметшин, республика татарстан (татарстан), сша, казань
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российский исламский институт в Казани совместно с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан (РТ) запустил курс по финансовой грамотности для мусульман, их обучат исламской бизнес-этике, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман РТ.
"Предписания исламской бизнес-этики универсальны и при должном понимании и правовом сопровождении применимы на всех уровнях экономических взаимоотношений, в том числе и на территории нашей страны", - приводит пресс-служба ДУМ РТ слова ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина.
По его словам, курс позволит слушателям значительно продвинуться в понимании основ исламских финансов и инвестирования, а также составления договоров для ежедневных деловых операций в согласии с мусульманскими ценностями. Курс будет проходить в режиме онлайн.
Исламский банкинг подразумевает ведение финансовых дел в соответствии с нормами ислама, которые трактуют торговую сделку как целиком основанную на справедливости и честности ее участников. В связи с этим ростовщичество – дача денег в долг под процент, ведущая, по мнению богословов, к несправедливому распределению финансовых ресурсов, — является "харамом" (запрещена).
Ислам запрещает проводить сделки, связанные с производством и распространением алкоголя, сигарет, наркотиков, порнографии, оружия, ведением игорного бизнеса, а также совершение операций, заведомо невыгодных для одной из сторон.
По оценкам экспертов, в ближайшие годы объем активов исламской экономики вырастет с 4,5 до 7 триллионов долларов США.