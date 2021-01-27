https://ria.ru/20210127/avtobus-1594738889.html

На юго-западе Москвы загорелся автобус

На юго-западе Москвы загорелся автобус

Автобус загорелся на улице Намёткина на юго-западе Москвы, пострадавших нет, движение по улице временно перекрыто, сообщает пресс-служба столичного департамента РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:58

2021-01-27T09:58

2021-01-27T10:29

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Автобус загорелся на улице Намёткина на юго-западе Москвы, пострадавших нет, движение по улице временно перекрыто, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."Сегодня в 9.10 на улице Намёткина загорелся автобус № т72. Водитель оперативно остановил автобус и вывел всех пассажиров. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.Отмечается, что причины произошедшего будут установлены совместно с производителем автобуса."Движение транспорта по улице Намёткина временно перекрыто. Автобусные маршруты № т60, т72, 246, 555, 628 и С5 изменены. Инцидент произошел рядом с Профсоюзной улицей, по которой проходит компенсационный автобус вдоль Калужско-Рижской линии. На движение бесплатных автобусов КМ происшествие не повлияло", - указывается в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, общая площадь возгорания автобуса составила 30 квадратных метров. В 09.28 пожар был полностью ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20210127/dtp-1594721401.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия